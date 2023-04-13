Трьох інформаторів ФСБ, які коригували обстріли, посадили за ґрати

Затримання зловмисниці, яка співпрацювала з ворогом. Фото: СБУ

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини трьох інформаторів ФСБ. Вони проводили розвідувально-підривну діяльність у прифронтових районах Донецької області.

Про це повідомляє СБУ.

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Фігуранти збирали інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у зоні активних бойових дій на східному напрямку. Насамперед зловмисники хотіли виявити укріпрайони та фортифікаційні споруди бійців ЗСУ, а також позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.

Агенти ФСБ передавали окупантам координати об’єктів соціальної інфраструктури, у томі числі шкіл.

"Співробітники СБУ затримали ворожих інформаторів у ході контрдиверсійних заходів на території регіону влітку та восени минулого року. За матеріалами української спецслужби суд призначив зловмисникам від 8 до 12 років тюрми", — йдеться у повідомленні.

Серед правопорушників — інженер одного із стратегічних підприємств Донецької області. Упродовж червня 2022 року фігурант розвідував місця базування Сил оборони під Бахмутом і передавав зібрані відомості росіян через месенджер.

На підставі зібраних доказів його визнано винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Ще одним інформатором ФСБ виявився мешканець Краматорська. фігурант передавав окупантам локації міських об’єктів критичної та соціальної інфраструктури. До підривної діяльності зловмисник намагався залучати місцевих жителів як інформаторів.

Для цього зловмисник створив три проросійські Telegram-канали із загальною аудиторією понад 10 тисяч підписників.

Також за ґратами опинилась мешканка Покровського району, яку ФСБ залучила до співпраці через соціальні мережі "Вконтакте" та "Одноклассники".

За російською вказівкою фігурантка приховано фотографувала місця дислокації особового складу та військової техніки Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Обох правопорушників визнано винними за ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Правопорушник, якого затримали працівники СБУ. Фото: СБУ

Затримання зловмисника, який співпрацював з ворогом. Фото: СБУ

Нагадаємо, Служба безпеки розкрила діяльність ворожого агента, який поширював інформацію про атаки "Шахедів" в Одесі. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Також ми писали, контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала групу інформаторів ФСБ під час спецоперації у звільнених районах Харківської області. Фігурантами виявились двоє мешканців деокупованого Вовчанська, яких ворог залучив до проведення розвідувально-підривної діяльності на сході регіону.