Трех информаторов ФСБ, которые корректировали обстрелы, посадили за решетку

Задержание злоумышленника, сотрудничавшего с врагом. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины трех информаторов ФСБ. Они проводили разведывательно-подрывную деятельность в прифронтовых районах Донецкой области.

Об этом сообщает СБУ.

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Фигуранты собирали информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны в зоне активных боевых действий на восточном направлении. Прежде всего злоумышленники хотели обнаружить укрепрайоны и фортификационные сооружения бойцов ВСУ, а также позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS.

Агенты ФСБ передавали оккупантам координаты объектов социальной инфраструктуры, в том числе школ.

"Сотрудники СБУ задержали вражеских информаторов в ходе контрдиверсионных мер на территории региона летом и осенью прошлого года. По материалам украинской спецслужбы суд назначил злоумышленникам от 8 до 12 лет тюрьмы", — говорится в сообщении.

Среди правонарушителей — инженер одного из стратегических предприятий Донецкой области. В течение июня 2022 фигурант разведывал места базирования Сил обороны под Бахмутом и передавал собранные сведения россиян через мессенджер.

На основании собранных доказательств он признан виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

Еще одним информатором ФСБ оказался житель Краматорска. Фигурант передавал оккупантам локации городских объектов критической и социальной инфраструктуры. К подрывной деятельности злоумышленник пытался привлекать местных жителей в качестве информаторов.

Для этого злоумышленник создал три пророссийских Telegram-канала с общей аудиторией более 10 тысяч подписчиков.

Также за решеткой оказалась жительница Покровского района, которую ФСБ привлекла к сотрудничеству через социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники".

По российскому указанию фигурантка скрыто фотографировала места дислокации личного состава и военной техники Сил обороны на Авдеевском направлении.

Оба правонарушителя признаны виновными по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины.

Правонарушитель, задержанный работниками СБУ. Фото: СБУ

Задержание злоумышленника, сотрудничавшего с врагом. Фото: СБУ

Напомним, Служба безопасности раскрыла деятельность вражеского агента, распространявшего информацию об атаках "Шахедов" в Одессе. В настоящее время продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Также мы писали, что контрразведка Службы безопасности нейтрализовала группу информаторов ФСБ во время спецоперации в освобожденных районах Харьковской области. Фигурантами оказались двое жителей деоккупированного Волчанска, которых враг привлек к разведывательно-подрывной деятельности на востоке региона.