СБУ задержали агента РФ, сливавшего координаты мест пребывания украинской обороны

СБУ с контрразведкой на задержании агента РФ. Фото: СБУ

Сегодня, 14 апреля, в Сумской области СБУ задержала агента России, который искал "слабые места" на украинско-российской границе. Он был местным жителем, которого завербовал работающий в ФСБ россиянин.

Об этом информирует СБУ.

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Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе контрдиверсионных мер в Сумской области. Им оказался местный житель, которого российская спецслужба вовлекла в негласное сотрудничество еще до начала полномасштабного вторжения.

По данным контрразведки СБУ, злоумышленник был завербован во время одной из поездок в РФ, где он поддерживал контакт с работавшим на ФСБ россиянином. Для коммуникации с агрессором использовал закрытый чат одного из мессенджеров.

После 24 февраля прошлого года фигурант получил враждебную задачу: собирать разведданные о местах базирования Сил обороны в приграничных районах северо-восточной части Украины. В первую очередь врага интересовали локации укрепрайонов, фортификационных сооружений и вооружение украинских защитников на территории Сумской области. Для сбора информации российский агент объезжал населённые пункты Сумской области на собственном автомобиле. Во время таких поездок он встречался с местными жителями, у которых под видом разговоров по бытовым темам расспрашивал о присутствии украинских военных в пограничных. После этого предатель выезжал на местность, уточнял информацию и указывал координаты украинских объектов на электронной карте для передачи ФСБ.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника во время выполнения разведывательного задания. По результатам обысков у фигуранта изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику с поличным в пользу оккупантов.

Задержание агента ФСБ в Сумской области. Фото: СБУ

Задержание агента ФСБ в Сумской области. Фото: СБУ

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему избрана мера пресечения — содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, что служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины трех информаторов ФСБ. Они проводили разведывательно-подрывную деятельность в прифронтовых районах Донецкой области.