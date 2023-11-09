В Винницкой области задержали женщину, которая унижала честь бойцов ВСУ

Женщина, которая унижала украинских военных. Фото: скриншот из видео

В Винницкой области задержали женщину, которая унижала честь украинских военных и порочила память о павших Героях. Следователи полиции расследуют уголовное производство.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Читайте также:

Унижение военных ВСУ

В полиции рассказали, что с женщиной, оправдывающей действия российских оккупантов, проводятся следственные действия.

"8 ноября во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видео, на котором женщина публично оправдывала действия оккупантов и отрицала вооруженную агрессию России против Украины, унижая честь павших воинов", — говорится в сообщении.

В течение нескольких часов правоохранители и оперативники УСБУ установили и разыскали женщину.

Следователи Тульчинского районного отдела полиции начали досудебное расследование уголовного производства за оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификацию ее участников (ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, Служба безопасности Украины задержала российского агента, готовившего воздушные удары по объектам Укрзализныци в Винницкой области. Ему объявлено подозрение в государственной измене.

Также мы писали, что в Донецкой области задержан фигурант, который помогал российским оккупантам обстреливать Силы обороны Украины. Он наводил захватчиков на места дислокации бронированной техники и артиллерийских установок.