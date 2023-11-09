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У Вінницькій області затримали жінку, яка принижувала честь бійців ЗСУ

9 листопада 2023 16:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Вінницькій області затримали жінку, яка принижувала честь бійців ЗСУ
Жінка, яка принижувала українських військових. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Вінницькій області затримали жінку, яка принижувала честь українських військових та паплюжила пам’ять про полеглих Героїв. Наразі слідчі поліції проводять кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

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У поліції розповіли, що з жінкою, яка виправдовувала дії російських окупантів, проводяться слідчі дії.

"8 листопада під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому жінка привселюдно виправдовувала дії окупантів та заперечувала збройну агресію Росії проти України, принижуючи честь полеглих воїнів", — йдеться у повідомленні.

Упродовж декількох годин правоохоронці та оперативники УСБУ встановили та розшукали жінку.

Слідчі Тульчинського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікацію її учасників (ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала російського агента, який готував повітряні удари по об'єктах Укрзалізниці у Вінницькій області. Йому оголошено підозру в державній зраді.

Також ми писали, що у Донецькій області затримали фігуранта, який допомагав російським окупантам обстрілювати Сили оборони України. Він наводив загарбників на місця дислокації броньованої техніки та артилерійських установок.

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