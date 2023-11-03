У Донецькій області затримали поплічника РФ, який допомагав ворогу бити по ЗСУ

Працівники СБУ затримують правопорушника. Ілюстративне фото: СБУ

У Донецькій області затримали фігуранта, який допомагав російським окупантам обстрілювати Сили оборони України. Він наводив загарбників на місця дислокації броньованої техніки та артилерійських установок.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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Допомога окупантам

У травні цього року мешканець міста Костянтинівки підписався на один з проросійських Telegram-каналів. Через певний час на зв'язок з ним вийшов представник Генштабу ЗС РФ. Окупант запропонував йому передавати інформацію військового характеру за грошову винагороду.

Затриманий поплічник ворога. Фото: Донецька обласна прокуратура

"Обвинувачений погодився на пропозицію та почав у месенджері відправляти співрозмовнику голосові повідомлення з даними щодо місць розташування особового складу Збройних сил України на території населеного пункту. Крім того, він поширював інформацію про рух броньованої техніки, реактивних систем залпового вогню й артилерійських установок", — йдеться у повідомленні.

Вказані дані мешканець міста Костянтинівки збирав під час цілеспрямованих прогулянок містом. У Донецькій обласній прокуратурі розповіли, що фігурант так і не отримав грошову винагороду за свою "роботу".

Допис Донецької обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру власнику будівельного холдингу у тимчасово окупованій частині Запоріжжя, який виготовляв для росіян фортифікаційні споруди та ремонтував автошляхи. Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині на півдні України.

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала "крота" ФСБ, який влаштувався до Запорізької ОВА, щоб "зливати" інформацію про ЗСУ на півдні України. Йому загрожує до 12 років тюрми.