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В Донецкой области задержали пособника РФ, который помогал врагу бить по ВСУ

3 ноября 2023 13:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Донецкой области задержали пособника РФ, который помогал врагу бить по ВСУ
Работники СБУ задерживают правонарушителя. Иллюстративное фото: СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Донецкой области задержали фигуранта, который помогал российским оккупантам обстреливать Силы обороны Украины. Он наводил захватчиков на места дислокации бронированной техники и артиллерийских установок.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

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Помощь оккупантам

В мае этого года житель Константиновки подписался на один из пророссийских Telegram-каналов. Спустя какое-то время на связь с ним вышел представитель Генштаба ВС РФ. Оккупант предложил ему передавать информацию военного характера за денежное вознаграждение.

Задержанный приспешник врага в Донецкой области
Задержанный пособник врага. Фото: Донецкая областная прокуратура

"Обвиняемый согласился на предложение и начал в мессенджере отправлять собеседнику голосовые сообщения с данными о местах расположения личного состава Вооруженных сил Украины на территории населенного пункта. Кроме того, он распространял информацию о движении бронированной техники, реактивных систем залпового огня и артиллерийских установок", — говорится в сообщении.

Указанные данные житель города Константиновка собирал во время целенаправленных прогулок по городу. В Донецкой областной прокуратуре рассказали, что фигурант так и не получил денежное вознаграждение за свою "работу".

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Пост Донецкой областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о подозрении владельцу строительного холдинга во временно оккупированной части Запорожья, который производил для россиян фортификационные сооружения и ремонтировал автодороги. Сейчас он скрывается от правосудия на временно оккупированной части на юге Украины.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины задержала "крота" ФСБ, устроившегося в Запорожский ОВА, чтобы "сливать" информацию об ВСУ на юге Украины. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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