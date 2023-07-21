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В САП рассказали, на какой стадии находится следствие по делу Князева

21 июля 2023 17:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В САП рассказали, на какой стадии находится следствие по делу Князева
Бывший глава Верховного Суда Украины Всеволод Князев. Фото: УНИАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Следствие по делу бывшего главы Верховного Суда Украины Всеволода Князева находится фактически на финишной прямой.

Об этом сообщил глава САП Александр Клименко в интервью "Зеркалу недели".

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Следствие по делу Князева

Клименко рассказал, что сейчас детективы НАБУ исследуют информацию с телефона бывшего главы Верховного Суда Украины. По его словам, в телефоне Князева могут быть доказательства причастности к делу о взяточничестве других лиц.

"Мы уже дорабатываем определенные детали и будем выходить на завершение своей работы и открытие материалов производства стороне защиты", — добавил глава САП.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде.

Также мы писали, что Высший совет правосудия поддержал представление председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко по поводу экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева. ВСП разрешил держать Князева под стражей.

Добавим, 31 мая Высший антикоррупционный суд отклонил апелляцию по изменению меры пресечения бывшему председателю Верховного суда Украины Всеволоду Князеву. Однако суд решил снизить размер залога.

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