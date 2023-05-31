ВАКС змінив розмір застави ексголові Верховного суду

Колишній голова Верховного Суду України Всеволод Князєв. Фото: SCANPIX/REUTERS/Alina Smutko

Сьогодні, 31 травня, Вищий антикорупційний суд відхилив апеляцію щодо зміни запобіжного заходу колишньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву. Однак суд вирішив зменшити розмір застави.

Про це повідомив кореспондент "Суспільного", який був на засіданні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

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Зменшення застави для Князєва

Під час засідання Князєв просив суд пом'якшити йому запобіжний захід. За його словами, він не має змоги переховуватися в Україні чи за кордоном.

"Справа набула розголосу, і кожна людина бачила мене по телебаченню чи в інтернеті. Мені не можна ніде переховуватися. На всі мої адреси органами досудового розслідування накладено арешт. У мене на території України лишилася лише одна рідна людина — моя мати, яка є внутрішньо переміщеною особою, літньою хворою людиною. Тому переховуватися на території України на цей час неможливо", — заявив Князєв.

Ексголова Верховного суду заявив, що його ризики ухилення від правосуддя є мінімальними.

"Сума застави є надмірною і неузгодженою із майновим станом. Прокурор вказав на якесь нерухоме майно в Києві та Бахмуті, зареєстроване на мою дружину. Але це помилка, у моєї дружини інший ідентифікаційний код, аніж вказаний в матеріалах. Такого майна у моєї дружини немає", — сказав Князєв.

Його адвокати заявили, що підозра Князєву необґрунтована. Вони закликали суд змінити запобіжний захід. До того ж адвокати вважають суму застави у розмірі 107 млн грн "непомірно великою".

"Сума є завеликою. Навіть якщо взяти та продати все майно Князєва, не назбирається і десятої частини, необхідної для застави", — сказав адвокат Князєва.

ВАКС все ж вирішив змінити розмір застави Князєву із 107 до 75 млн гривень.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді.

Також ми писали, що на Терміновому Пленумі Верховного Суду, який проходив у Кловському палаці у вівторок, 16 травня 2023 року, було висловлено недовіру голові ВС Всеволоду Князєву. Його звинувачують в отриманні хабаря у сумі 2,7 млн доларів США.

Додамо, Вища рада правосуддя підтримала подання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка щодо ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. ВРП дозволила тримати Князєва під вартою.