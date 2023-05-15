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Правоохоронці викрили главу Верховного Суду на отриманні хабаря

15 травня 2023 23:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Правоохоронці викрили главу Верховного Суду Всеволода Князєва на отриманні хабаря
Голова Верховного Суду Всеволод Князєв. Фото: Верховний Суд України
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. За попередніми даними, хабар отримав голова суду Всеволод Князєв.

Про це повідомляє САП та "Українська правда".

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"САП та НАБУ викрили масштабну корупцію у Верховному Суді, а саме схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду", — йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.

Коррупция в Верховном Суде
Гроші, які вилучили правоохоронці. Фото: САП

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті кримінальне провадження за обвинуваченням колишнього заступника прокурора Львівської області Мирона Тиховського у розтраті 1,2 млн грн та зловживанні службовим становищем на півмільйона грн. Таке рішення 10 травня ухвалив ВАКС.

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала одного з керівників Держпродспоживслужби на Харківщині. Чоловіка спіймали на корупції під час експорту зерна.

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