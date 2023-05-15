Правоохранители разоблачили главу Верховного Суда Всеволода Князева на получении взятки

Глава Верховного Суда Всеволод Князев. Фото: Верховный Суд Украины

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде. По предварительным данным, взятку получил глава суда Всеволод Князев.

Об этом сообщает САП и "Украинская правда".

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"САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Деньги, которые изъяли правоохранители. Фото: САП

Напомним, Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению в сущности уголовное производство по обвинению бывшего заместителя прокурора Львовской области Мирона Тиховского в растрате 1,2 млн грн и злоупотреблении служебным положением на полмиллиона грн. Такое решение 10 мая принял ВАКС.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Мужчину поймали на коррупции во время экспорта зерна.