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Правоохранители разоблачили главу Верховного Суда на получении взятки

15 мая 2023 23:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Правоохранители разоблачили главу Верховного Суда Всеволода Князева на получении взятки
Глава Верховного Суда Всеволод Князев. Фото: Верховный Суд Украины
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде. По предварительным данным, взятку получил глава суда Всеволод Князев.

Об этом сообщает САП и "Украинская правда".

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"САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Коррупция в Верховном Суде
Деньги, которые изъяли правоохранители. Фото: САП

Напомним, Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению в сущности уголовное производство по обвинению бывшего заместителя прокурора Львовской области Мирона Тиховского в растрате 1,2 млн грн и злоупотреблении служебным положением на полмиллиона грн. Такое решение 10 мая принял ВАКС.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Мужчину поймали на коррупции во время экспорта зерна.

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