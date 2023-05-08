СБУ затримала керівника-корупціонера Держпродспоживслужби в Харківській області

Служба безпеки України затримала двох корупціонерів у Харківській області. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала одного з керівників Держпродспоживслужби на Харківщині. Чоловіка спіймали на корупції під час експорту зерна.

Про це повідомляє СБУ.

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Служба безпеки України "знешкодила" ще одну корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області.

Горе-бізнесмени систематично вимагали гроші з представників українських компаній, які експортували українські агрокультури.

Служба безпеки України затримала двох корупціонерів у Харківській області. Фото: СБУ

"За даними слідства, незаконну діяльність організував начальник одного з управлінь держустанови. Для реалізації злочинного механізму він залучив свого підлеглого – інспектора. За хабарі посадовці обіцяли аграріям "безперешкодну" видачу фітосанітарного сертифіката відповідності сільгосппродукції", — йдеться в повідомленні.

Затримані систематично погрожували українським агрокомпаніям

Сума хабаря становила 100 доларів за одну вантажівку з товаром.

Служба безпеки України затримала двох корупціонерів у Харківській області. Фото: СБУ

У випадку несплати – погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури щодо отримання дозвільних документів.

Правоохоронці затримали організатора схеми на отриманні другої частини неправомірної вигоди.

"Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою", — заявили в СБУ.

Також планується оголошення про підозру його спільнику. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Служба безпеки України затримала у Донецькій області двох жінок, які шпигували за українською армією. Одна із російських агенток співпрацювала із ПВК "Вагнер".

Також СБУ зірвала спробу втечі двох мешканців Херсонщини, які допомагали Росії збирати дані про ЗСУ. Зокрема, злочинними справами вирішили зайнятися разом батько та син.