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СБУ задержала руководителя-коррупционера Госпродпотребслужбы в Харьковской области

8 мая 2023 14:55
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
СБУ задержала руководителя-коррупционера Госпродпотребслужбы в Харьковской области
Служба безопасности Украины задержала двух коррупционеров в Харьковской области. Фото: СБУ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей Госпродпотребслужбы в Харьковской области. Мужчину поймали на коррупции во время экспорта зерна.

Об этом сообщает СБУ.

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Детали уголовного дела

Служба безопасности Украины "обезвредила" еще одну коррупционную схему в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Горе-бизнесмены систематически требовали деньги с представителей украинских компаний, экспортировавших украинские агрокультуры.

Служба безопасности Украины задержала двух коррупционеров в Харьковской области. Фото: СБУ

"По данным следствия, незаконную деятельность организовал начальник одного из управлений госучреждения. Для реализации преступного механизма он привлек своего подчиненного - инспектора. За взятки должностные лица обещали аграриям "беспрепятственную" выдачу фитосанитарного сертификата соответствия сельхозпродукции", — говорится в сообщении.

Задержанные систематически угрожали украинским агрокомпаниям

Сумма взятки составляла 100 долларов за один грузовик с товаром.

Служба безопасности Украины задержала двух коррупционеров в Харьковской области. Фото: СБУ

В случае неуплаты – угрожали максимально затягивать бюрократические процедуры получения разрешительных документов.

Правоохранители задержали организатора схемы на получении второй части неправомерной выгоды.

"Сейчас ему доложено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — заявили в СБУ.

Также планируется объявление о подозрении его сообщнику. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее мы писали, что Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области двух женщин, которые шпионили за украинской армией. Одна из российских агенток сотрудничала с ПИК "Вагнер".

Также СБУ сорвала попытку побега двух жителей Херсона, которые помогали России собирать данные об ВСУ. В частности, преступными делами решили заняться вместе отец и сын.

 

 

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