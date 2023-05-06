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В Херсонській області син з батьком збирали дані про ЗСУ на користь ворога

6 травня 2023 13:35
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
В Херсонській області син з батьком збирали дані про ЗСУ на користь ворога
Затриманий колаборант у Херсонській області. Фото: СБУ
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Служба безпеки України зірвала спробу втечі двох мешканців Херсонщини, які допомагали росії збирати дані про ЗСУ. Зокрема, злочинними справами вирішили зайнятися разом батько та син.

Про це повідомляє СБУ.

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Деталі про затримання 

Виявилось, що батько та син, які проживали у Херсонській області, активно допомагали ворогу під час окупації регіону. Коли російські військові втекли на лівий берег Дніпра, зловмисники-зрадники не припинили контактувати з ними та активно надсилали інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території Білозерського району.

Про що переписувались колаборанти з окупантами

Найбільше ворога цікавили локації бойових позицій ствольної артилерії ЗСУ.

Переписка
Листування одного із зловмисників. Фото: СБУ
Переписка
Листування одного із зловмисників. Фото: СБУ

Окрім того, фігурант кримінальної справи повідомляв загарбникам про наслідки від російських повітряних атак на місцеві об'єкти критичної інфраструктури, соціальні установи та житлові будинки цивільних. 

Переписка
План дій зловмисника. Фото: СБУ

"Розвіддані окупанти використовували для коригування повторних ракетно-артилерійських ударів по населених пунктах Білозерка, Кізомис і Велетенське, у тому числі із застосуванням керованих авіабомб. Для комунікації зрадник використовував анонімні месенджери, а передачу розвідінформації здійснював у вигляді текстових і аудіоповідомлень, а також електронних координат", — повідомили в СБУ.

Що мав натомість отримати один із зловмисників від окупантів

Батько ворожого коригувальника в період окупації Херсона погодився на пропозицію від окупантів стати очільником "міністерства сільського господарства та рибальства Херсонської області". Сальдо особисто давав йому вказівки про  поширення кремлівського режиму на території регіону.

СБУ
Затримання колаборанта у Херсонській області. Фото: СБУ
СБУ
Затримання одного з колаборантів. Фото: СБУ

"Встановлено, що колаборант регулярно брав участь у нарадах під головуванням окупаційного "міністра" і закликав людей підтримати загарбників. Розуміючи невідворотність покарання за вчинені злочини, обидва фігуранти планували втечу на тимчасово захоплену частину Херсонщини. Для цього вели переговори з окупантами щодо проведення "евакуації". Однак, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили зловмисників і затримали їх", — розповіли в СБУ.

Нагадаємо, у Донецькій області були затримані чергові російські агенти. Зрадники України намагалися виявити локації, де розташовані ракетні системи HIMARS.

А тим часом російські війська, які приїхали заробити кошти на крові та тимчасово окупували українські території, тепер намагаються якнайшвидше закінчити роботу. А також активно готуються до втечі з українських земель. 

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