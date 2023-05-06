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В Херсонской области сын с отцом собирали данные об ВСУ в пользу врага

6 мая 2023 13:35
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
В Херсонской области сын с отцом собирали данные об ВСУ в пользу врага
Задержанный коллаборант в Херсонской области. Фото: СБУ
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Служба безопасности Украины сорвала попытку побега двух жителей Херсонской области, которые помогали россии собирать данные об ВСУ. В частности, преступными делами решили заняться вместе отец и сын.

Об этом сообщает СБУ.

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Детали о задержании

Оказалось, что отец и сын, проживавшие в Херсонской области активно помогали врагу во время оккупации региона. Когда российские военные скрылись на левом берегу Днепра, злоумышленники-предатели не перестали контактировать с ними и активно посылали информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории Белозерского района.

О чем переписывались коллаборанты с оккупантами

Больше всего врага интересовали локации боевых позиций ствольной артиллерии ВСУ.

Переписка
Переписка одного из злоумышленников. Фото: СБУ
Переписка
Переписка одного из злоумышленников. Фото: СБУ

Кроме того, фигурант уголовного дела сообщал о захватчиках о последствиях от российских воздушных атак на местные объекты критической инфраструктуры, социальные учреждения и жилые дома гражданских.

Переписка
План действий злоумышленника. Фото: СБУ

"Разведанные оккупанты использовали для корректировки повторных ракетно-артиллерийских ударов по населенным пунктам Белозерка, Кизомис и Огромное, в том числе с применением управляемых авиабомб. Для коммуникации предатель использовал анонимные мессенджеры, а передачу развединформации осуществлял в виде текстовых и аудиосообщений, а также электронных координат", — сообщили в СБУ.

Что должен получить один из злоумышленников от оккупантов

Отец враждебного корректировщика в период оккупации Херсона согласился на предложение от оккупантов стать главой министерства сельского хозяйства и рыболовства Херсонской области. Сальдо лично давало ему указания о распространении кремлевского режима на территории региона.

СБУ
Задержание коллаборанта в Херсонской области. Фото: СБУ
СБУ
Задержание одного из коллаборантов. Фото: СБУ

"Установлено, что коллаборант регулярно участвовал в совещаниях под председательством оккупационного "министра" и призвал людей поддержать захватчиков. Понимая неотвратимость наказания за совершенные преступления, оба фигуранта планировали побег на временно захваченную часть Херсонщины. Для этого вели переговоры с оккупантами по проведению эвака" . Однако сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили злоумышленников и задержали их", — рассказали в СБУ.

Напомним, в Донецкой области были задержаны очередные российские агенты . Предатели Украины пытались обнаружить локации, где расположены ракетные системы HIMARS.

А между тем российские войска, приехавшие заработать средства на крови и временно оккупировавшие украинские территории, теперь пытаются как можно быстрее закончить работу. А также активно готовятся к бегству из украинских земель.

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