СБУ повідомила про підозру актору-пропагандисту Машкову

Російський актор-пропагандист Володимир Машков. Фото: росЗМІ

Служба безпеки України повідомила про підозру російському актору-пропагнадисту Володимиру Машкову, який відкрито закликав до знищення України. Зазначається, що СБУ зібрала на нього доказову базу, у ході якої було виявлено, що актор публічно виправдовує збройну агресію рф.

Про це повідомляє СБУ.

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Деталі справи

У СБУ кажуть, що на самому початку повномасштабного вторгнення, Машков неодноразово виступав на підтримку російських військових під час масових заходів за участю кремлівського диктатора.

До слова, фігурант справи входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії.

Російський пропагандист має власний Telegram-канал та сторінку в Instagram із загальною аудиторією понад 200 тисяч фоловерів. Машков регулярно створює пропагандистські дописи, в яких героїзує воєнні злочини окупантів.

"У своїх численних інтерв’ю та виступах в ефірах центральних російських каналів він закликав до "приєднання" Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України до складу РФ. Крім того, Машков незаконно приїздив до тимчасово окупованих Криму та східних районів України для участі у пропагандистських заходах на підтримку агресивної війни проти нашої держави", — пишуть у Службі безпеки.

СБУ провела експертизу

Численні розслідування СБУ підтверджують факт підривної діяльності на користь Москви.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Машкову про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 1 та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 1 та ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Нагадаємо, раніше ми писали, що у СБУ прокоментували підрив авто з пропагандистом Прилєпіним. За словами Служби безпеки України, "бавовна" палала і буде палати. Спецслужба нагадала російським окупантам та їхнім поплічникам, що за воєнні злочини проти України їх чекатиме справедлива відплата.

Також сьогодні, 8 травня, Служба безпеки України затримала у Донецькій області двох жінок, які шпигували за українською армією. Одна із російських агенток співпрацювала із ПВК "Вагнер".