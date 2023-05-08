СБУ сообщила о подозрении актеру-пропагандисту Машкову

Российский актер-пропагандист Владимир Машков. Фото: росСМИ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении российскому актеру-пропагнадисту Владимиру Машкову, открыто призвавшему к уничтожению Украины. Отмечается, что СБУ собрала на него доказательную базу, в ходе которой было установлено, что актер публично оправдывает вооруженную агрессию России.

Об этом сообщает СБУ.

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Детали дела

В СБУ говорят, что в самом начале полномасштабного вторжения Машков неоднократно выступал в поддержку российских военных во время массовых мероприятий с участием кремлевского диктатора.

Кстати, фигурант дела входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России.

У российского пропагандиста есть собственный Telegram-канал и страница в Instagram с общей аудиторией более 200 тысяч фолловеров. Машков регулярно создает пропагандистские сообщения, в которых героизирует военные преступления оккупантов.

"В своих многочисленных интервью и выступлениях в эфирах центральных российских каналов он призвал к "присоединению" Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины в состав РФ. Кроме того, Машков незаконно приезжал в временно оккупированные Крым и восточные районы Украины для участия в пропагандистских мероприятиях в поддержку агрессивной войны против нашего государства", — пишут в Службе безопасности.

СБУ провела экспертизу

Бессчетные расследования СБУ подтверждают факт подрывной деятельности в пользу Москвы.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Машкову о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 1 и ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Напомним, ранее мы писали, что в СБУ прокомментировали подрыв автомобиля с пропагандистом Прилепиным. По словам Службы безопасности Украины, "хлопок" пылал и будет палаты. Спецслужба напомнила российским оккупантам и их приспешникам, что за военные преступления против Украины их будет ждать справедливое возмездие.

Также сегодня, 8 мая, Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области двух женщин, которые шпионили за украинской армией. Одна из российских агенток сотрудничала с ПИК "Вагнер".