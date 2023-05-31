ВАКС изменил размер залога экс-главе Верховного суда

Бывший глава Верховного Суда Украины Всеволод Князев. Фото: SCANPIX/REUTERS/Alina Smutko

Сегодня, 31 мая, Высший антикоррупционный суд отклонил апелляцию по изменению меры пресечения бывшему главе Верховного суда Украины Всеволоду Князеву. Однако суд решил уменьшить размер залога.

Об этом сообщил корреспондент "Суспільного", который был на заседании Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Читайте также:

Уменьшение залога для Князева

Во время заседания Князев просил суд смягчить ему меру пресечения. По его словам, у него нет возможности скрываться в Украине или за рубежом.

"Дело получило огласку, и каждый человек видел меня по телевидению или в интернете. Мне нельзя нигде скрываться. На все мои адреса органами досудебного расследования наложен арест. У меня на территории Украины остался только один родной человек — моя мать, которая является внутренне перемещенным лицом, пожилым больным человеком. Поэтому скрываться на территории Украины в настоящее время невозможно", — заявил Князев.

Экс-глава Верховного суда заявил, что его риски уклонения от правосудия минимальны.

"Сумма залога является чрезмерной и несогласованной с имущественным положением. Прокурор указал на какое-то недвижимое имущество в Киеве и Бахмуте, зарегистрированное на мою жену. Но это ошибка, у моей жены другой идентификационный код, чем указанный в материалах. Такого имущества у моей жены нет", — сказал Князев.

Его адвокаты заявили, что подозрение Князеву необоснованно. Они призвали суд изменить меру пресечения. К тому же адвокаты считают сумму залога в размере 107 млн грн "неумеренно большой".

"Сумма является слишком большой. Даже если взять и продать все имущество Князева, не наберется и десятой части, необходимой для залога", — сказал адвокат Князева.

ВАКС все же решил изменить размер залога Князеву со 107 до 75 млн гривен.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде.

Также мы писали, что на Срочном Пленуме Верховного Суда, проходившем в Кловском дворце во вторник, 16 мая 2023 года, было выражено недоверие председателю ВС Всеволоду Князеву. Его обвиняют в получении взятки в сумме 2,7 млн долларов США.

Добавим, Высший совет правосудия поддержал представления председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко по поводу экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева. ВРП разрешила держать Князева под стражей.