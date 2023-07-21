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У САП розповіли, на якій стадії знаходиться слідство у справі Князєва

21 липня 2023 17:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У САП розповіли, на якій стадії знаходиться слідство у справі Князєва
Колишній голова Верховного Суду України Всеволод Князєв. Фото: УНІАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Слідство у справі колишнього голови Верховного Суду України Всеволода Князєва перебуває фактично на фінішній прямій.

Про це повідомив голова САП Олександр Клименко в інтерв'ю "Дзеркалу тижня". 

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Клименко розповів, що наразі детективи НАБУ досліджують інформацію з телефону колишнього голови Верховного Суду України. За його словами, у телефоні Князєва можуть бути докази причетності до справи про хабарництво інших осіб. 

"Ми вже допрацьовуємо певні деталі й виходитимемо на завершення своєї роботи та відкриття матеріалів провадження стороні захисту", — додав голова Сап.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. 

Також ми писали, що Вища рада правосуддя підтримала подання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка щодо ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. ВРП дозволила тримати Князєва під вартою.

Додамо, 31 травня, Вищий антикорупційний суд відхилив апеляцію щодо зміни запобіжного заходу колишньому голові Верховного суду України Всеволоду Князєву. Однак суд вирішив зменшити розмір застави.

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