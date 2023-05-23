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У справі голови Верховного Суду НАБУ вилучило величезну кількість готівки

23 травня 2023 10:12
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У справі голови Верховного Суду НАБУ вилучило величезну кількість готівки
Вилучена у справі ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва готівка. Фото: НАБУ/УНІАН, колаж Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Антикорупційні силові структури виявили та вилучили майже 500 тисяч доларів США готівкою. Ці гроші, зазначають правоохоронці, були сховані фігурантами кримінальної справи, у якій проходить і колишній голова Верховного Суду.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

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Вилучення готівки

Національне антикорбюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжують розслідування справи про хабар для колишнього вже голови Верховного Суду Всеволода Князєва.

В рамках цієї справи було проведено обшук і вилучено велику кількість готівки.

Скільки грошей знайшли НАБУ і САП

Під час обшуку, як зазначили у НАБУ, була знайдена велика кількість готівкової валюти.

Загальна сума вилученого становить близько пів мільйона доларів США.

Ці кошти, пояснили у правоохоронних структурах, були сховані учасниками злочину.

Вилучені кошти перевіряються на приналежність та джерело походження.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. За попередніми даними, хабар отримав голова суду Всеволод Князєв.

Згодом Всеволода Князєва взяли під варту з альтернативною заставою в 107 млн грн. Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров.

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