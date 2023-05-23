У справі голови Верховного Суду НАБУ вилучило величезну кількість готівки
Антикорупційні силові структури виявили та вилучили майже 500 тисяч доларів США готівкою. Ці гроші, зазначають правоохоронці, були сховані фігурантами кримінальної справи, у якій проходить і колишній голова Верховного Суду.
Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.
Вилучення готівки
Національне антикорбюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура продовжують розслідування справи про хабар для колишнього вже голови Верховного Суду Всеволода Князєва.
В рамках цієї справи було проведено обшук і вилучено велику кількість готівки.
Скільки грошей знайшли НАБУ і САП
Під час обшуку, як зазначили у НАБУ, була знайдена велика кількість готівкової валюти.
Загальна сума вилученого становить близько пів мільйона доларів США.
Ці кошти, пояснили у правоохоронних структурах, були сховані учасниками злочину.
Вилучені кошти перевіряються на приналежність та джерело походження.
Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. За попередніми даними, хабар отримав голова суду Всеволод Князєв.
Згодом Всеволода Князєва взяли під варту з альтернативною заставою в 107 млн грн. Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров.