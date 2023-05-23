В деле главы Верховного Суда НАБУ изъяло огромное количество наличных денег
Антикоррупционные силовые структуры обнаружили и изъяли почти 500 тысяч долларов США наличными. Эти деньги, отмечают правоохранители, были спрятаны фигурантами уголовного дела, по которому проходит и бывший председатель Верховного Суда.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.
Изъятие наличных денег
Национальное антикорбюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура продолжают расследование дела о взятках для бывшего уже председателя Верховного Суда Всеволода Князева.
В рамках этого дела был произведен обыск и изъято большое количество наличных денег.
Сколько денег нашли НАБУ и САП
В ходе обыска, как отметили в НАБУ, было найдено большое количество наличной валюты.
Общая сумма изъятого составляет около полумиллиона долларов США.
Эти средства, объяснили в правоохранительных структурах, были скрыты участниками преступления.
Изъятые средства проверяются на принадлежность и источник происхождения.
Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде. По предварительным данным, взятку получил председатель суда Всеволод Князев.
Впоследствии Всеволода Князева заключили под стражу с альтернативным залогом в 107 млн грн. Такое решение принял следователь судья ВАКС Олег Федоров.