В деле главы Верховного Суда НАБУ изъяло огромное количество наличных денег

Изъятые по делу экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева наличные. Фото: НАБУ/УНИАН, колаж Новини.LIVE

Антикоррупционные силовые структуры обнаружили и изъяли почти 500 тысяч долларов США наличными. Эти деньги, отмечают правоохранители, были спрятаны фигурантами уголовного дела, по которому проходит и бывший председатель Верховного Суда.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

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Изъятие наличных денег

Национальное антикорбюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура продолжают расследование дела о взятках для бывшего уже председателя Верховного Суда Всеволода Князева.

В рамках этого дела был произведен обыск и изъято большое количество наличных денег.

Сколько денег нашли НАБУ и САП

В ходе обыска, как отметили в НАБУ, было найдено большое количество наличной валюты.

Общая сумма изъятого составляет около полумиллиона долларов США.

Эти средства, объяснили в правоохранительных структурах, были скрыты участниками преступления.

Изъятые средства проверяются на принадлежность и источник происхождения.

Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде. По предварительным данным, взятку получил председатель суда Всеволод Князев.

Впоследствии Всеволода Князева заключили под стражу с альтернативным залогом в 107 млн грн. Такое решение принял следователь судья ВАКС Олег Федоров.