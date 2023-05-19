Корупційний скандал: ексголову Верховного Суду взяли під варту із заставою в 107 млн грн

Ексголова Верховного суду Всеволод Князєв під час засідання Вищого антикорупційного суду з обрання йому запобіжного заходу. Фото: УНІАН / Ратинський В'ячеслав

Ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва взяли під варту з альтернативною заставою в 107 млн грн. Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС Олег Федоров.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Читайте також:

Звинувачений у підкупі суддів

Під час засідання прокурори САП Омельченко та Гречишкін навели багато аргументів того, чому Князєва потрібно було взяти під варту, один із яких підкуп суддів задля потрібного рішення Верховного Суду.

Також повідомляється, що Князєв нібито зобов'язався "закрити питання" з деякими суддями Верховного Суду та переконати їх ухвалити рішення в інтересах олігарха Жеваго. Крім того, Князєв і адвокат Горецький далеко не останні підозрювані, деякі судді Верховного Суду теж можуть бути залучені до цієї справи.

"Слідство повідомляє, що Князєв нібито давав вказівку своїй довіреній особі поділити хабар на 13 пакетів: 10 пакетів по 100 тисяч доларів, 2 пакети по 150 тисяч доларів і 1 пакет по 50 тисяч. А решту суми у 450 тисяч доларів залишити на зберіганні", – йдеться в повідомленні ЦПК.

Переховує "мічені" гроші

Зазначається, що частину грошей Князєв вивіз зі свого помешкання у робочий кабінет, а частину передавав дружині, щоб вона могла вивезти їх за кордон. Також під час обшуку не знайшли близько $1 млн "мічених" купюр, тому перебуваючи на волі він може їх знищити. Крім того, у разі звільнення є ймовірність того, що Князєв може переховуватися за кордоном, враховуючи його фінансові можливості.

"Князєв також говорить, що висловив окрему думку щодо рішення Великої Палати Верховного Суду, хоча дивним чином цієї окремої думки в судовому реєстрі досі немає. Також цікаво, що Князєв орендує квартиру на 133 квадрати у центрі Києва за 1000 гривень на місяць. Хороша ціна, нічого не скажеш. І на завершення. В прослушці є така фраза Князєва: "Ну блин, ты общаешься с руководителем судебной власти. Все тебя считают своим человеком. Ты можешь решить любой вопрос". Тут без коментарів", — зазначили в ЦПК.

Нагадаємо, що вища рада правосуддя підтримання подання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка щодо ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. ВРП дозволила тримати Князєва під вартою.