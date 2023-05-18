Прокурор заявив, що під час обшуків Князєва не знайшли 1 млн доларів

Голова Верховного Суду України Всеволод Князєв. Фото: Facebook-сторінка Верховного Суду

Під час обшуків ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва не вдалося знайти близько одного мільйона доларів. У прокуратурі зазначають, що кошти передавалися у два етапи: 3 травня було передано 1 млн 350 тисяч доларів і 15 травня — 450 тисяч доларів.

Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко у Вищій раді правосуддя, передає Укрінформ.

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Що відомо

За даними слідства, правоохоронці не знайшли близько мільйона доларів, переданого ексголові Верховного Суду як неправомірної вигоди для ухвалення потрібного рішення.

Відповідаючи на запитання, якої суми правоохоронці недорахувалися після обшуків, Омельченко заявив, що "близько мільйона доларів як предмета неправомірної вигоди".

Станом на зараз правоохоронці вилучили 450 тисяч доларів у Князєва вдома, ще 597 тисяч доларів знайшли у його робочому кабінеті. Решту грошей поки що виявити не вдалося, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. За попередніми даними, хабар розміром 2,7 млн доларів США отримав голова суду Всеволод Князєв.

Додамо, що судді Верховного Суду на засіданні пленуму у вівторок, 16 травня, ініціювали висловлення недовіри голові Суду Всеволоду Князєву, якого затримали за хабар. Підписний лист підписали 138 суддів Верховного Суду із 142 присутніх.