Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Кримінал arrow Прокурор заявив, що під час обшуків Князєва не знайшли 1 млн доларів arrow

Прокурор заявив, що під час обшуків Князєва не знайшли 1 млн доларів

18 травня 2023 16:37
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Прокурор заявив, що під час обшуків Князєва не знайшли 1 млн доларів
Голова Верховного Суду України Всеволод Князєв. Фото: Facebook-сторінка Верховного Суду
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Під час обшуків ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва не вдалося знайти близько одного мільйона доларів. У прокуратурі зазначають, що кошти передавалися у два етапи: 3 травня було передано 1 млн 350 тисяч доларів і 15 травня — 450 тисяч доларів.

Про це повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Омельченко у Вищій раді правосуддя, передає Укрінформ.

Читайте також:

Що відомо

За даними слідства, правоохоронці не знайшли близько мільйона доларів, переданого ексголові Верховного Суду як неправомірної вигоди для ухвалення потрібного рішення.

Відповідаючи на запитання, якої суми правоохоронці недорахувалися після обшуків, Омельченко заявив, що "близько мільйона доларів як предмета неправомірної вигоди".

Станом на зараз правоохоронці вилучили 450 тисяч доларів у Князєва вдома, ще 597 тисяч доларів знайшли у його робочому кабінеті. Решту грошей поки що виявити не вдалося, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили масштабну корупцію у Верховному Суді. За попередніми даними, хабар розміром 2,7 млн доларів США отримав голова суду Всеволод Князєв.

Додамо, що судді Верховного Суду на засіданні пленуму у вівторок, 16 травня, ініціювали висловлення недовіри голові Суду Всеволоду Князєву, якого затримали за хабар. Підписний лист підписали 138 суддів Верховного Суду із 142 присутніх.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB