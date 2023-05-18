Прокурор заявил, что во время обысков Князева не нашли 1 млн долларов

Председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев. Фото: Facebook-страница Верховного Суда

В ходе обысков экспредседателя Верховного Суда Всеволода Князева не удалось найти около одного миллиона долларов. В прокуратуре отмечают, что средства передавались в два этапа: 3 мая было передано 1 млн 350 тысяч долларов и 15 мая — 450 тысяч долларов.

Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Омельченко в Высшем совете правосудия, передает Укринформ.

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По данным следствия, правоохранители не обнаружили около миллиона долларов, переданного экспредседателю Верховного Суда в качестве неправомерной выгоды для принятия нужного решения.

Отвечая на вопрос, какой суммы стражи порядка недосчитались после обысков, Омельченко заявил, что "около миллиона долларов как предмета неправомерной выгоды".

На сегодняшний день правоохранители изъяли 450 тысяч долларов у Князева дома, еще 597 тысяч долларов нашли в его рабочем кабинете. Остальные деньги пока обнаружить не удалось, говорится в сообщении.

Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде. По предварительным данным, взятку в размере 2,7 млн долларов США получил председатель суда Всеволод Князев.

Добавим, что судьи Верховного Суда на заседании пленума во вторник, 16 мая, инициировали выражение недоверия председателю Суда Всеволоду Князеву, задержанному за взятку. Подписное письмо подписали 138 судей Верховного Суда из 142 присутствующих.