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Коррупционный скандал: экс-председателя Верховного Суда заключили под стражу с залогом в 107 млн грн

19 мая 2023 00:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Коррупционный скандал: экс-председателя Верховного Суда заключили под стражу с залогом в 107 млн грн
Экспредседатель Верховного суда Всеволод Князев во время заседания Высшего антикоррупционного суда по избранию ему меры пресечения. Фото: УНИАН / Ратинский Вячеслав
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Экс-главу Верховного Суда Всеволода Князева взяли под стражу с альтернативным залогом в 107 млн грн. Такое решение принял следственный судья ВАКС Олег Федоров.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Обвинен в подкупе судей

Во время заседания прокуроры САП Омельченко и Гречишкин привели много аргументов, почему Князеву нужно было заключить под стражу, один из которых подкуп судей для нужного решения Верховного Суда.

Также сообщается, что Князев якобы обязался "закрыть вопрос" с некоторыми судьями Верховного Суда и убедить их принять решение в интересах олигарха Жеваго. Кроме того, Князев и адвокат Горецкий далеко не последние подозреваемые, некоторые судьи Верховного Суда тоже могут быть вовлечены в это дело.

"Следствие сообщает, что Князев якобы давал указание своему доверенному лицу поделить взятку на 13 пакетов: 10 пакетов по 100 тысяч долларов, 2 пакета по 150 тысяч долларов и 1 пакет по 50 тысяч. А остальную сумму в 450 тысяч долларов оставить на хранении", — говорится в сообщении ЦПК.

Скрывает "меченые" деньги

Отмечается, что часть денег Князев вывез из своего дома в рабочий кабинет, а часть передавал жене, чтобы она могла вывезти их за границу. Также во время обыска не нашли около $1 млн "меченых" купюр, поэтому, находясь на свободе, он может их уничтожить. Кроме того, в случае увольнения есть вероятность того, что Князев может скрываться за границей, учитывая его финансовые возможности.

"Князев также говорит, что высказал особое мнение о решении Большой Палаты Верховного Суда, хотя странным образом этого отдельного мнения в судебном реестре до сих пор нет. Также интересно, что Князев арендует квартиру на 133 квадрата в центре Киева за 1000 гривен в месяц. Хорошая цена, ничего не скажешь. И в заключение. В прослушке есть такая фраза Князева: "Ну блин, ты общаешься с руководителем судебной власти. Все тебя считают своим человеком. Ты можешь решить любой вопрос". Здесь без комментариев", — отметили в ЦПК.

Напомним, что высший совет правосудия поддержание представления председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко по поводу экс-председателя Верховного Суда Всеволода Князева. ВРП разрешила держать Князева под стражей.

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