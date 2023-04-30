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В Португалии мужчина убил трех человек и совершил самоубийство

30 апреля 2023 14:48
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Португалии мужчина убил трех человек и совершил самоубийство
Патрульная полиция в Португалии. Фото: sicnoticias.pt
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 30 апреля, мужчина застрелил трех человек, а затем покончил жизнь самоубийством. Инцидент произошел в португальском городе Сетубал.

Об этом информирует CNN Portugal.

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Убийство в Португалии

"Есть четыре тела, которые якобы являются результатом стрельбы, но причины и подробности пока неизвестны. На месте происшествия работало полицейское агентство по уголовным делам PJ", — сообщил комиссар полиции PSP Жоао Фрейре.

Отмечается, что стрельба произошла около 8 часов утра в бедном районе Сетубала под названием Байру Азул. Стрелец покончил жизнь самоубийством, когда на место прибыли полицейские.

Напомним, что семья россиян убила собственного восьмимесячного ребенка. Пытаясь скрыть преступление, супруги подали в полицию заявление о том, что младенца похитили неизвестные.

24 апреля группа из 13 подозреваемых членов банды была избита и сожжена до смерти толпой в столице Гаити. Инцидент произошел после того, как полиция обыскивала машину.

В ночь с 15 на 16 апреля в польском городе Легница мужчина с ножом напал на трех украинок. Он зарезал одну женщину, ранил ее 14-летнюю дочь и еще одну гражданку Украины. Пострадавших доставили в больницу.

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