В Португалии мужчина убил трех человек и совершил самоубийство

Патрульная полиция в Португалии. Фото: sicnoticias.pt

Сегодня, 30 апреля, мужчина застрелил трех человек, а затем покончил жизнь самоубийством. Инцидент произошел в португальском городе Сетубал.

Об этом информирует CNN Portugal.

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Убийство в Португалии

"Есть четыре тела, которые якобы являются результатом стрельбы, но причины и подробности пока неизвестны. На месте происшествия работало полицейское агентство по уголовным делам PJ", — сообщил комиссар полиции PSP Жоао Фрейре.

Отмечается, что стрельба произошла около 8 часов утра в бедном районе Сетубала под названием Байру Азул. Стрелец покончил жизнь самоубийством, когда на место прибыли полицейские.

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