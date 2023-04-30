В Росії батьки убили немовля та інсценували викрадення
Сім’я росіян убила власну восьмимісячну дитину. Намагаючись приховати злочин, подружжя подало до поліції заяву про те, що немовля викрали невідомі.
Про це повідомила пресслужба Слідкома Росії у Ростовській області.
Зникнення дитини
У російському місті Ростов-на-Дону 23-річна місцева мешканка подала до поліції заяву про зникнення її восьмимісячної дитини.
Поліцейські запідозрили у тому, що жінка сама причетна до цього злочину, і провели відповідні слідчі дії.
Зізнання батьків
У помешканні, де заявниця жила із 33-річним чоловіком, були знайдені рештки дитини та інші докази їхньої причетності до убивства немовляти.
Подружжя зізналося у тому, що завдало дитині смертельних ран.
Переконавшись, що немовля не дихає, чоловік і дружина вирішили відвести від себе підозру і подали заяву до поліції про викрадення дитини.
Нагадаємо, у Нью-Йорку 47-річна росіянка Вікторія Насирова хотіла отруїти українку Ольгу Цвік чизкейком. Причиною стала зовнішня схожість жінок.
Відомо, що росіянка — родом із міста Армавір у Краснодарському краї. Вона переїхала до США із Росії, де розшукувалася за інше вбивство.