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В Росії батьки убили немовля та інсценували викрадення

30 квітня 2023 14:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В Росії батьки убили немовля та інсценували викрадення
Поліцейські проводять обшук у дитячій кімнаті. Фото: Слідком РФ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сім’я росіян убила власну восьмимісячну дитину. Намагаючись приховати злочин, подружжя подало до поліції заяву про те, що немовля викрали невідомі.

Про це повідомила пресслужба Слідкома Росії у Ростовській області.

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Зникнення дитини

У російському місті Ростов-на-Дону 23-річна місцева мешканка подала до поліції заяву про зникнення її восьмимісячної дитини.

Поліцейські запідозрили у тому, що жінка сама причетна до цього злочину, і провели відповідні слідчі дії.

Зізнання батьків

У помешканні, де заявниця жила із 33-річним чоловіком, були знайдені рештки дитини та інші докази їхньої причетності до убивства немовляти.

Подружжя зізналося у тому, що завдало дитині смертельних ран.

Переконавшись, що немовля не дихає, чоловік і дружина вирішили відвести від себе підозру і подали заяву до поліції про викрадення дитини.

Нагадаємо, у Нью-Йорку 47-річна росіянка Вікторія Насирова хотіла отруїти українку Ольгу Цвік чизкейком. Причиною стала зовнішня схожість жінок.

Відомо, що росіянка — родом із міста Армавір у Краснодарському краї. Вона переїхала до США із Росії, де розшукувалася за інше вбивство.

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