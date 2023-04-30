В России родители убили младенца и инсценировали похищение

Полицейские производят обыск в детской комнате. Фото: Следом РФ

Семья россиян убила собственного восьмимесячного ребенка. Пытаясь скрыть преступление, супруги подали в полицию заявление о том, что младенца похитили неизвестные.

Об этом сообщила пресс-служба Следкома России в Ростовской области.

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Исчезновение ребенка

В российском городе Ростов-на-Дону 23-летняя местная жительница подала в полицию заявление об исчезновении ее восьмимесячного ребенка.

Полицейские заподозрили, что женщина сама причастна к этому преступлению, и провели соответствующие следственные действия.

Признание родителей

В доме, где заявительница жила с 33-летним мужчиной, были обнаружены останки ребенка и другие доказательства их причастности к убийству младенца.

Супруги признались в том, что причинили ребенку смертельные раны.

Убедившись, что младенец не дышит, супруги решили отвести от себя подозрение и подали заявление в полицию о похищении ребенка.

Напомним, в Нью-Йорке 47-летняя россиянка Виктория Насырова хотела отравить украинку Ольгу Цвик чизкейком. Причиной стало внешнее сходство женщин.

Известно, что россиянка родом из города Армавир в Краснодарском крае. Она переехала в США из России, где разыскивалась за другое убийство.