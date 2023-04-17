У Польщі чоловік зарізав українку та поранив її неповнолітню доньку: що відомо

Жінка прикривається руками від небезпеки. Фото: RODNAE

У ніч з 15 проти 16 квітня у польському місті Легниця чоловік з ножем напав на трьох українок. Він зарізав одну жінку, поранив її 14-річну доньку та ще одну громадянку України. Потерпілих доставили до лікарні.

Про це повідомляє Fakty.lca.

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До будинку, де жили вісім громадянок України, проник злочинець з метою пограбування. Йому на шляху потрапила 37-річна жінка. Чоловік накинувся на неї з ножем та вбив.

Почувши крики, прокинулися ще дві українки — 14-річня донька загиблої та інша мешканка будинку. Озброєний чоловік накинувся на них та поранив.

Постраждалу неповнолітню дівчину доставили до лікарні з колото-різаними ранами грудей. Медики вже прооперували її, однак стан підлітка — тяжкий.

На місце події відразу прибули працівники поліції та лікарі.

Правоохоронці оперативно розшукали зловмисника. Ним виявився 36-річний раніше засуджений місцевий житель.

"Сьогодні злочинця доправлять до районної прокуратури в Легниці, де йому буде пред’явлено звинувачення у вбивстві однієї людини, замаху на вбивство іншої та заподіянні тілесних ушкоджень третьому потерпілому", — наголосив окружний прокурор.

Нагадаємо, у польському селі Бельовіцько (Сілезьке воєводство) правоохоронці виявили у бочці до 10 розчленованих трупів, які були залиті кислотою. Село розташоване за 25 км від польсько-чеського кордону.

Також ми писали, у березні стало відомо, що польські спецслужби виявили та нейтралізували шпигунську мережу, яка працювала на Росію та готувала диверсії у Польщі. Російські диверсанти планували теракти на залізниці.

Додамо, у Польщі було затримано іноземних громадян, підозрюваних у співпраці з російськими та білоруськими спецслужбами. Польська служба військової контррозвідки ідентифікувала двох підозрюваних, яких суд заарештував на три місяці.