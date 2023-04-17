Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow У Польщі чоловік зарізав українку та поранив її неповнолітню доньку: що відомо arrow

У Польщі чоловік зарізав українку та поранив її неповнолітню доньку: що відомо

17 квітня 2023 17:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Польщі чоловік зарізав українку та поранив її неповнолітню доньку: що відомо
Жінка прикривається руками від небезпеки. Фото: RODNAE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У ніч з 15 проти 16 квітня у польському місті Легниця чоловік з ножем напав на трьох українок. Він зарізав одну жінку, поранив її 14-річну доньку та ще одну громадянку України. Потерпілих доставили до лікарні. 

Про це повідомляє Fakty.lca.

Читайте також:

Деталі

До будинку, де жили вісім громадянок України, проник злочинець з метою пограбування. Йому на шляху потрапила 37-річна жінка. Чоловік накинувся на неї з ножем та вбив. 

Почувши крики, прокинулися ще дві українки — 14-річня донька загиблої та інша мешканка будинку. Озброєний чоловік накинувся на них та поранив. 

Постраждалу неповнолітню дівчину доставили до лікарні з колото-різаними ранами грудей. Медики вже прооперували її, однак стан підлітка — тяжкий. 

На місце події відразу прибули працівники поліції та лікарі. 

Правоохоронці оперативно розшукали зловмисника. Ним виявився 36-річний раніше засуджений місцевий житель.

"Сьогодні злочинця доправлять до районної прокуратури в Легниці, де йому буде пред’явлено звинувачення у вбивстві однієї людини, замаху на вбивство іншої та заподіянні тілесних ушкоджень третьому потерпілому", — наголосив окружний прокурор. 

Нагадаємо, у польському селі Бельовіцько (Сілезьке воєводство) правоохоронці виявили у бочці до 10 розчленованих трупів, які були залиті кислотою. Село розташоване за 25 км від польсько-чеського кордону.    

Також ми писали, у березні стало відомо, що польські спецслужби виявили та нейтралізували шпигунську мережу, яка працювала на Росію та готувала диверсії у Польщі. Російські диверсанти планували теракти на залізниці. 

Додамо, у Польщі було затримано іноземних громадян, підозрюваних у співпраці з російськими та білоруськими спецслужбами. Польська служба військової контррозвідки ідентифікувала двох підозрюваних, яких суд заарештував на три місяці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB