В Польше мужчина зарезал украинку и ранил ее несовершеннолетнюю дочь: что известно

Женщина прикрывается руками от опасности. Фото: RODNAE

В ночь с 15 на 16 апреля в польском городе Легница мужчина с ножом напал на трех украинок. Он зарезал одну женщину, ранил ее 14-летнюю дочь и еще одну гражданку Украины. Пострадавших доставили в больницу.

Об этом сообщает Fakty.lca.

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В дом, где жили восемь гражданок Украины, проник преступник с целью ограбления. Ему на пути попалась 37-летняя женщина. Мужчина набросился на нее с ножом и убил.

Услышав крики, проснулись еще две украинки — 14-летняя дочь погибшей и другая жительница дома. Вооруженный мужчина набросился на них и ранил.

Пострадавшую несовершеннолетнюю девушку доставили в больницу с колото-резаной раной груди. Медики уже прооперировали ее, однако состояние подростка тяжелое.

На место происшествия сразу прибыли сотрудники полиции и врачи.

Правоохранители оперативно разыскали злоумышленника. Им оказался 36-летний ранее судимый местный житель.

"Сегодня преступника доставят в районную прокуратуру в Легнице, где ему будут предъявлены обвинения в убийстве одного человека, покушении на убийство другого и причинении телесных повреждений третьему потерпевшему", — подчеркнул окружной прокурор.

Напомним, в польском селе Беловицко (Силезское воеводство) правоохранители обнаружили в бочке до 10 расчлененных трупов, залитых кислотой. Село расположено в 25 км от польско-чешской границы.

Также мы писали, что в марте стало известно, что польские спецслужбы обнаружили и нейтрализовали шпионскую сеть, которая работала на Россию и готовила диверсии в Польше. Российские диверсанты планировали теракты на железной дороге.

Добавим, в Польше были задержаны иностранные граждане, подозреваемые в сотрудничестве с российскими и белорусскими спецслужбами. Польская служба военной контрразведки идентифицировала двух подозреваемых, которых суд арестовал на три месяца.