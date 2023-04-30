У Португалії чоловік вбив трьох людей і вчинив самогубство

Патрульна поліція Португалії. Фото: sicnoticias.pt

Сьогодні, 30 квітня, чоловік застрелив трьох людей, а потім покінчив життя самогубством. Інцидент стався в португальському місті Сетубал.

Про це інформує CNN Portugal.

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"Є чотири тіла, які нібито є результатом стрілянини, але причини та подробиці поки невідомі. На місці події працювало поліцейське агентство з кримінальних справ PJ", — повідомив комісар поліції PSP Жоао Фрейре.

Зазначається, що стрілянина сталася близько 8 години ранку в бідному районі Сетубала під назвою Байру Азул. Стрілець покінчив життя самогубством, коли на місце прибули поліцейські.

Нагадаємо, що сім’я росіян убила власну восьмимісячну дитину. Намагаючись приховати злочин, подружжя подало до поліції заяву про те, що немовля викрали невідомі.

24 квітня, група з 13 підозрюваних членів банди була побита та спалена до смерті натовпом у столиці Гаїті. Інцидент стався після того, як поліція обшукувала їхню машину.

У ніч з 15 проти 16 квітня у польському місті Легниця чоловік з ножем напав на трьох українок. Він зарізав одну жінку, поранив її 14-річну доньку та ще одну громадянку України. Потерпілих доставили до лікарні.