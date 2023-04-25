У Гаїті підозрюваних членів банди побили та спалили: деталі

Поліція Гаїті розбирається з інцидентом в столиці Порт-о-Пренсі. Фото: ЕРА

Вчора, 24 квітня, група з 13 підозрюваних членів банди була побита та спалена до смерті натовпом у столиці Гаїті. Інцидент стався після того, як поліція обшукувала їхню машину.

Про це інформує BBC.

Читайте також:

У Гаїті спалили підозрюваних членів банди

Правоохоронці заявили, що безпосередньо перед інцидентом у них вилучили зброю. Підозрюваних били просоченими бензином шинами, перш ніж підпалити в столиці Гаїті Порт-о-Пренсі. Пояснень, як представники громадськості потрапили до підозрюваних — немає.

Після вбивства президента Жовенеля Моіса в липні 2021 року на Гаїті все більше беззаконня. Озброєні угруповання продовжують конкурувати за розширення свого територіального контролю, а зіткнення з поліцією та ворогуючими угрупованнями "стали більш насильницькими та частішими", забираючи життя багатьох мирних жителів.

Організація Об’єднаних Націй у звіті, опублікованому в понеділок, 24 квітня, заявила, що безпека в столиці досягла рівня, подібного до країн, які перебувають у стані війни. За даними ООН, лише з 14 по 19 квітня насильство банд призвело до смерті майже 70 осіб, у тому числі 18 жінок і двох дітей.

Багато шкіл і медичних центрів були змушені закритися, а насильство також вплинуло на доступ до багатьох товарів і послуг.

"Народ Гаїті продовжує страждати від однієї з найгірших криз прав людини за десятиліття та великої гуманітарної надзвичайної ситуації", — інформується у звіті.

З моменту вбивства Моіса країну Карибського басейну очолив прем’єр-міністр Аріель Генрі, якому не вдалося приборкати банди, які зараз контролюють приблизно 60% капіталу. Пан Генрі та офіційні особи ООН неодноразово закликали до розгортання міжнародних сил, щоб допомогти поліції в боротьбі зі злочинними угрупованнями.

Поки що жодна країна не запропонувала очолити таку силу. Сполучені Штати намагалися переконати Канаду взяти на себе цю роль, але прем’єр-міністр Джастін Трюдо поки що чинив опір.

Пан Генрі сказав, що це ключ до забезпечення безпеки, щоб можна було провести давно відкладені вибори.

Нагадаємо, що у Судані армія і повстанці домовилися про чергове, третє тимчасове припинення вогню. Тиша у країні запланована на 72 години, починаючи із ночі проти 25 квітня.