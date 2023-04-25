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В Гаити подозреваемых членов банды избили и сожгли: детали

25 апреля 2023 08:23
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Гаити подозреваемых членов банды избили и сожгли: детали
Полиция Гаити разбирается с инцидентом в столице Порт-о-Пренси. Фото: ЭРА
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Вчера, 24 апреля, группа из 13 подозреваемых членов банды была избита и сожжена до смерти толпой в столице Гаити. Инцидент произошел после того, как полиция обыскивала машину.

Об этом информирует BBC.

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Правоохранители заявили, что прямо перед инцидентом у них изъяли оружие. Подозреваемых избивали пропитанными бензином шинами, прежде чем поджечь в столице Гаити Порт-о-Пренси. Пояснений, как представители общественности попали к подозреваемым, нет.

После убийства президента Жовенеля Моиса в июле 2021 года на Гаити все больше беззакония. Вооруженные группировки продолжают конкурировать за расширение своего территориального контроля, а столкновения с полицией и враждующими группировками стали более насильственными и участившимися, унося жизнь многих мирных жителей.

Организация Объединенных Наций в отчете, опубликованном в понедельник, 24 апреля, заявила, что безопасность в столице достигла уровня, подобного странам, находящимся в состоянии войны. По данным ООН, только с 14 по 19 апреля насилие банд привело к смерти почти 70 человек, в том числе 18 женщин и двое детей.

Многие школы и медицинские центры были вынуждены закрыться, а насилие также повлияло на доступ ко многим товарам и услугам.

"Народ Гаити продолжает страдать от одного из самых плохих кризисов прав человека за десятилетие и большой гуманитарной чрезвычайной ситуации", — информируется в отчете.

С момента убийства Моиса страну Карибского бассейна возглавил премьер-министр Ариэль Генри, которому не удалось обуздать банды, контролирующие сейчас примерно 60% капитала. Генри и официальные лица ООН неоднократно призывали к развертыванию международных сил, чтобы помочь полиции в борьбе с преступными группировками.

Пока ни одна страна не предложила возглавить такую силу. Соединенные Штаты пытались убедить Канаду взять на себя эту роль, но премьер-министр Джастин Трюдо пока сопротивлялся.

Генри сказал, что это ключ к обеспечению безопасности, чтобы можно было провести давно отложенные выборы.

Напомним, что в Судане армия и повстанцы договорились об очередном, третьем временном прекращении огня. Тишина в стране запланирована на 72 часа, начиная с ночи на 25 апреля.

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