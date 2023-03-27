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Во Львове СБУ задержала женщину, которая под видом переселенки собирала данные о ВСУ

27 марта 2023 14:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Следователи СБУ сообщили злоумышленнице о подозрении
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львове Служба безопасности Украины задержала вражескую информаторку. Женщина собирала данные о ВСУ под видом переселенки.

Об этом сообщает СБУ.

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Подробности

Правонарушительницей оказалась жительница Николаевской области. Она является родной сестрой еще одного предателя Украины, недавно задержанного СБУ.

Женщина была дистанционно вовлечена в сотрудничество в октябре 2022 года.

Контрразведчики СБУ зафиксировали, что злоумышленница собирала разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны во Львове. Для маскировки своей деятельности она выдавала себя за переселенку из прифронтовых районов юга Украины.

"По данным следствия, информаторка часто посещала территорию вблизи мест дислокации военных формирований и делала отметки на электронных картах. Впоследствии пыталась передать собранные данные в рф через мессенджер", — говорится в сообщении.

Контрразведчики Службы безопасности Украины сработали на опережение. Они своевременно разоблачили злоумышленницу и задокументировали преступные действия. Женщину задержали на попытке передачи развединформации оккупантам.

Во время обыска у задержанной изъята компьютерная техника и семь мобильных телефонов. На одном из которых были доказательства совершения преступной деятельности.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, в Харьковской и Донецкой областях контрразведка Службы безопасности Украины обезвредила разветвленную агентурную сеть ФСБ. В состав группы входило восемь местных жителей. Они готовили ракетные удары по объектам "Укрзализныци" и подбирали кадры в администрации оккупантов.

Также мы писали, что киберспециалисты Службы безопасности разоблачили двух агентов ФСБ, проводивших разведывательно-подрывную деятельность в Киевской области и на Запорожье. Среди них инженер-конструктор завода "Мотор Сич".

Добавим, Служба безопасности разоблачила двух информаторов ФСБ во время контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области. Они собирали разведданные о местах дислокации боевых позиций и укрепрайонов Сил обороны на Авдеевском направлении.

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