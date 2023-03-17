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СБУ впіймала інформаторів рф, які зливали дані про ЗСУ на Авдіївському напрямку

17 березня 2023 15:01
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
СБУ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Служба безпеки викрила двох інформаторів ФСБ під час контрдиверсійних заходів у Донецькій області. Вони збирали розвіддані про місця дислокації бойових позицій та укріпрайонів Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ

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Що відомо про затриманих

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії обох зловмисників і затримали їх на зборі закритих відомостей для агресора. За даними слідства, ворожими поплічниками виявились двоє мешканців Новогродівки Покровського району, які публічно підтримували збройну агресію рф проти України.

"Отримані відомості передавали ворогу у вигляді зашифрованих кодів через анонімні месенджери та заборонену соцмережу "Однокласники". Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки ракетно-артилерійських ударів по місцях базування українських військ", — йдеться у повідомленні. 

Спецслужба також встановила, що деструктивні наративи затримані активно поширювали через заборонені російські соцмережі.

"Саме через таку активність вони потрапили у поле зору кадрового співробітника фсб, який дистанційно залучив їх до співпраці як інформаторів", — наголошують у відомстві. 

затримання інформаторів фсб на Авдіївському напрямку

затримання інформаторів фсб на Авдіївському напрямку

Як злочині передавали дані ворогу

В СБУ зазначають, що для збору розвідданих вони виходили на місцевість, фіксували локації українських об’єктів і передавали їх координати через "зв’язкового". Ним виявився бойовик терористичної організації "днр", який наразі входить до складу окупаційних угруповань на східному фронті.

Спецслужба також показала листування затриманих зі "зв'язковим". 

затримання інформаторів фсб на Авдіївському напрямку

затримання інформаторів фсб на Авдіївському напрямку

затримання інформаторів фсб на Авдіївському напрямку

Обшуки і підозра

Під час обшуків за місцями проживання затриманих виявлено мобільні телефони і комп’ютери, які вони використовували для комунікації з агресором.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом ворожим інформаторам про підозру. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування, у ході якого вже ідентифіковано особу їхнього "куратора" з фсб та "зв’язкового".

Нагадаємо, раніше співробітники внутрішньої безпеки СБУ затримали колишнього співробітника одного зі структурних підрозділів спецслужби, який був замішаний у провадженні шпигунської діяльності на користь країни-агресора. Зловмисник звільнився зі служби напередодні повномасштабного вторгнення та втік в одній із країн Євросоюзу. 

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