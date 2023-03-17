СБУ поймала информаторов рф, которые сливали данные о ВСУ на Авдеевском направлении

СБУ

Служба безопасности разоблачила двух информаторов ФСБ во время контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области. Они собирали разведданные о местах дислокации боевых позиций и укрепрайонов Сил обороны на Авдеевском направлении.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Что известно о задержанных

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступные действия обоих злоумышленников и задержали на сборе закрытых сведений для агрессора. По данным следствия, вражескими приспешниками оказались двое жителей Новогродовки Покровского района, которые публично поддерживали вооруженную агрессию россии против Украины.

"Полученные сведения передавали врагу в виде зашифрованных кодов через анонимные мессенджеры и запрещенную соцсеть "Одноклассники". Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки ракетно-артиллерийских ударов по местам базирования украинских войск", — говорится в сообщении.

Спецслужба также установила, что деструктивные нарративы задержанные активно распространялись из-за запрещенных российских соцсетей.

"Именно из-за такой активности они попали в поле зрения кадрового сотрудника ФСБ, который дистанционно привлек их к сотрудничеству как информаторов", — отмечают в ведомстве.

Как преступники передавали данные врагу

В СБУ отмечают, что для сбора разведданных они выходили на местность, фиксировали локации украинских объектов и передавали их координаты через "связной". Им оказался боевик террористической организации "ДНР", который сейчас входит в состав оккупационных группировок на восточном фронте.

Спецслужба также показала переписку задержанных со "связным".

Обыски и подозрение

В ходе обысков по местам жительства задержанных обнаружены мобильные телефоны и компьютеры, которые они использовали для коммуникации с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим вражеским информаторам о подозрении. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование, в ходе которого уже идентифицирована личность их "куратора" по ФСБ и "связного".

Напомним, ранее сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали бывшего сотрудника одного из структурных подразделений спецслужбы, замешанного в производстве шпионской деятельности в пользу страны-агрессора. Злоумышленник уволился со службы накануне полномасштабного вторжения и скрылся в одной из стран Евросоюза.