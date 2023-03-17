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СБУ поймала информаторов рф, которые сливали данные о ВСУ на Авдеевском направлении

17 марта 2023 15:01
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
СБУ
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Служба безопасности разоблачила двух информаторов ФСБ во время контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области. Они собирали разведданные о местах дислокации боевых позиций и укрепрайонов Сил обороны на Авдеевском направлении.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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Что известно о задержанных

Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступные действия обоих злоумышленников и задержали на сборе закрытых сведений для агрессора. По данным следствия, вражескими приспешниками оказались двое жителей Новогродовки Покровского района, которые публично поддерживали вооруженную агрессию россии против Украины.

"Полученные сведения передавали врагу в виде зашифрованных кодов через анонимные мессенджеры и запрещенную соцсеть "Одноклассники". Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки ракетно-артиллерийских ударов по местам базирования украинских войск", — говорится в сообщении.

Спецслужба также установила, что деструктивные нарративы задержанные активно распространялись из-за запрещенных российских соцсетей.

"Именно из-за такой активности они попали в поле зрения кадрового сотрудника ФСБ, который дистанционно привлек их к сотрудничеству как информаторов", —  отмечают в ведомстве.

задержание информаторов фсб на Авдеевском направлении

задержание информаторов фсб на Авдеевском направлении

Как преступники передавали данные врагу

В СБУ отмечают, что для сбора разведданных они выходили на местность, фиксировали локации украинских объектов и передавали их координаты через "связной". Им оказался боевик террористической организации "ДНР", который сейчас входит в состав оккупационных группировок на восточном фронте.

Спецслужба также показала переписку задержанных со "связным".

задержание информаторов фсб на Авдеевском направлении

задержание информаторов фсб на Авдеевском направлении

задержание информаторов фсб на Авдеевском направлении

Обыски и подозрение

В ходе обысков по местам жительства задержанных обнаружены мобильные телефоны и компьютеры, которые они использовали для коммуникации с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим вражеским информаторам о подозрении. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование, в ходе которого уже идентифицирована личность их "куратора" по ФСБ и "связного".

Напомним, ранее сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали бывшего сотрудника одного из структурных подразделений спецслужбы, замешанного в производстве шпионской деятельности в пользу страны-агрессора. Злоумышленник уволился со службы накануне полномасштабного вторжения и скрылся в одной из стран Евросоюза.

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