СБУ поймала информаторов рф, которые сливали данные о ВСУ на Авдеевском направлении
Служба безопасности разоблачила двух информаторов ФСБ во время контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области. Они собирали разведданные о местах дислокации боевых позиций и укрепрайонов Сил обороны на Авдеевском направлении.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
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Что известно о задержанных
Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступные действия обоих злоумышленников и задержали на сборе закрытых сведений для агрессора. По данным следствия, вражескими приспешниками оказались двое жителей Новогродовки Покровского района, которые публично поддерживали вооруженную агрессию россии против Украины.
"Полученные сведения передавали врагу в виде зашифрованных кодов через анонимные мессенджеры и запрещенную соцсеть "Одноклассники". Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки ракетно-артиллерийских ударов по местам базирования украинских войск", — говорится в сообщении.
Спецслужба также установила, что деструктивные нарративы задержанные активно распространялись из-за запрещенных российских соцсетей.
"Именно из-за такой активности они попали в поле зрения кадрового сотрудника ФСБ, который дистанционно привлек их к сотрудничеству как информаторов", — отмечают в ведомстве.
Как преступники передавали данные врагу
В СБУ отмечают, что для сбора разведданных они выходили на местность, фиксировали локации украинских объектов и передавали их координаты через "связной". Им оказался боевик террористической организации "ДНР", который сейчас входит в состав оккупационных группировок на восточном фронте.
Спецслужба также показала переписку задержанных со "связным".
Обыски и подозрение
В ходе обысков по местам жительства задержанных обнаружены мобильные телефоны и компьютеры, которые они использовали для коммуникации с агрессором.
Следователи Службы безопасности сообщили обоим вражеским информаторам о подозрении. В настоящее время злоумышленники находятся под стражей. Продолжается расследование, в ходе которого уже идентифицирована личность их "куратора" по ФСБ и "связного".
Напомним, ранее сотрудники внутренней безопасности СБУ задержали бывшего сотрудника одного из структурных подразделений спецслужбы, замешанного в производстве шпионской деятельности в пользу страны-агрессора. Злоумышленник уволился со службы накануне полномасштабного вторжения и скрылся в одной из стран Евросоюза.