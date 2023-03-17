Закарпатець виправдовував окупантів та закликав до псевдореферендумів: що призначив суд

Житель Коломиї створив пропагандистський Telegram-канал, де виправдовував окупантів

Житель Коломиї у 2022 році створив і адміністрував Telegram-канал "Херсонська республіка". Чоловік там висловлював підтримку окупантам та закликав до проведення псевдореферендуму в регіоні.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

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За даними слідства, чоловік розповсюджував у своєму пропагандистському Telegram-каналі публічні заклики до проведення референдуму. Також він поширював дописи від імені окупаційної адміністрації щодо приєднання до рф, зміни герба, видачі паспортів та впровадження російської валюти.

Окрім того, він зневажав військовослужбовців ЗСУ та характеризував їх як "злочинців". Натомість схвалював російських військових як "захисників", а збройну агресію подавав як "визволення від нацистів".

При цьому чоловік називав колаборантами людей, які підтримують "неонацистську" Україну та погрожував їм покаранням за законами рф.

Так, за поданням обвинувачення Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав винним місцевого жителя у вчиненні дій, спрямованих на захоплення державної влади, колабораціонізмі, образі честі і гідності військовослужбовців, виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії рф проти України. Тепер чоловік проведе шість років за ґратами.

Нагадаємо, суд міста Харкова засудив до 15 років ув'язнення колишню посадовицю одного з харківських держпідприємств. Жінка передавала ворогу інформацію про розташування українських військових у місті.