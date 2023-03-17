Закарпатец оправдывал оккупантов и призывал к псевдореферендуму: что назначил суд
Житель Коломыи в 2022 году создал и администрировал Telegram-канал "Херсонская республика". Мужчина там выражал поддержку оккупантам и призвал к проведению псевдореферендума в регионе.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
-
В Беларуси сформировали спецподразделение, которое будет разыскивать по стране "диверсантов"
-
Шмыгаль рассказал, от чего зависит мировая продовольственная безопасность
-
История Украины не нужна: одесситы об отмене данного предмета из обязательных
-
РФ проиграла энергетическую битву, — глава Еврокомиссии
-
В метро Киева провели тренинг по первой медицинской помощи
-
Россия просит Казахстан помочь ей обойти западные санкции, — СМИ
-
Пожар в Одесской области привел к гибели человека
-
Один из парков Одессы сменил свое название
-
Зеленский провел заседание Ставки Главнокомандующего: что обсуждали
-
Перед Крымским мостом образовались километровые пробки: оккупанты проверяют автомобили
Подробности
По данным следствия, мужчина распространял в своем пропагандистском Telegram-канале публичные призывы к проведению референдума. Также он распространял сообщения от имени оккупационной администрации относительно присоединения россии, смены герба, выдачи паспортов и внедрения российской валюты.
Кроме того, он презирал военнослужащих ВСУ и характеризовал их как "преступников". В свою очередь, одобрял российских военных как "защитников", а вооруженную агрессию подавал как "освобождение от нацистов".
При этом мужчина называл коллаборантами людей, которые поддерживают "неонацистскую" Украину и угрожал им наказанием по законам россии.
Так, по представлению обвинения Ивано-Франковской областной прокуратуры суд признал виновным местного жителя в совершении действий, направленных на захват государственной власти, коллаборационизме, оскорблении чести и достоинства военнослужащих, оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии рф против Украины. Теперь мужчина проведет шесть лет за решеткой.
Напомним, суд города Харькова приговорил к 15 годам заключения бывшую чиновницу одного из харьковских госпредприятий. Женщина передавала врагу информацию о расположении украинских военных в городе.