Закарпатец оправдывал оккупантов и призывал к псевдореферендуму: что назначил суд

Житель Коломыи создал пропагандистский Telegram-канал, где оправдывал оккупантов

Житель Коломыи в 2022 году создал и администрировал Telegram-канал "Херсонская республика". Мужчина там выражал поддержку оккупантам и призвал к проведению псевдореферендума в регионе.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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По данным следствия, мужчина распространял в своем пропагандистском Telegram-канале публичные призывы к проведению референдума. Также он распространял сообщения от имени оккупационной администрации относительно присоединения россии, смены герба, выдачи паспортов и внедрения российской валюты.

Кроме того, он презирал военнослужащих ВСУ и характеризовал их как "преступников". В свою очередь, одобрял российских военных как "защитников", а вооруженную агрессию подавал как "освобождение от нацистов".

При этом мужчина называл коллаборантами людей, которые поддерживают "неонацистскую" Украину и угрожал им наказанием по законам россии.

Так, по представлению обвинения Ивано-Франковской областной прокуратуры суд признал виновным местного жителя в совершении действий, направленных на захват государственной власти, коллаборационизме, оскорблении чести и достоинства военнослужащих, оправдывании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии рф против Украины. Теперь мужчина проведет шесть лет за решеткой.

Напомним, суд города Харькова приговорил к 15 годам заключения бывшую чиновницу одного из харьковских госпредприятий. Женщина передавала врагу информацию о расположении украинских военных в городе.