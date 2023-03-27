У Львові СБУ затримала жінку, яка під виглядом переселенки збирала дані про ЗСУ
У Львові Служба безпеки України затримала ворожу інформаторку. Жінка збирала дані про ЗСУ під виглядом переселенки.
Про це повідомляє СБУ.
-
Ані Лорак почали ненавидіти в росії: перший за рік війни концерт співачки раптово скасували
-
За пів року у світі різко зріс інтерес до сексуальної експлуатації українських біженців
-
В Україні конфісковуватимуть "неефективні" землі для передачі ветеранам
-
На Одещині відремонтують автошляхи з високою інтенсивністю руху
-
МЗС України просить ООН не давати "незбалансовані" оцінки у справі УПЦ МП
-
Аліна Гросу розповіла, чому пропала з соцмереж та скільки витрачає в місяць на життя у США
-
Спортсмени Київської області здобули 306 нагород за два місяці
-
У рф застрелився командир десантників Дмитро Лисицький: що відомо
-
Дружина Павліка з синцями під очима розповіла про самопочуття після пластичних операцій: фото
-
Як каратимуть українських ухилянтів, які втекли за кордон
Деталі
Правопорушницею виявилася мешканка Миколаївської області. Вона є рідною сестрою ще одного зрадника України, якого нещодавно затримала СБУ.
Жінка була дистанційно залучена до співпраці у жовтні 2022 року.
Контррозвідники СБУ зафіксували, що зловмисниця збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у Львові. Для маскування своєї діяльності вона видавала себе за переселенку з прифронтових районів півдня України.
"За даними слідства, інформаторка часто відвідувала територію поблизу місць дислокації військових формувань та робила позначки на електронних картах. Згодом намагалась передати зібрані дані до рф через месенджер", — йдеться у повідомленні.
Контррозвідники Служби безпеки України спрацювали на випередження. Вони своєчасно викрили зловмисницю та задокументували злочинні дії. Жінку затримали на спробі передачі розвідінформації окупантам.
Під час обшуку у затриманої вилучено комп’ютерну техніку та сім мобільних телефонів. На одному з яких були докази вчинення злочинної діяльності.
Слідчі СБУ повідомили їй про підозру. Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Нагадаємо, у Харківській та Донецькій областях контррозвідка Служби безпеки України знешкодила розгалужену агентурну мережу ФСБ. До складу групи входило восьмеро місцевих жителів. Вони готували ракетні удари по об’єктах Укрзалізниці та підбирали кадри в адміністрації окупантів.
Також ми писали, що кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі. Серед них — інженер-конструктор заводу "Мотор Січ".
Додамо, Служба безпеки викрила двох інформаторів ФСБ під час контрдиверсійних заходів у Донецькій області. Вони збирали розвіддані про місця дислокації бойових позицій та укріпрайонів Сил оборони на Авдіївському напрямку.