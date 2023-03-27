У Львові СБУ затримала жінку, яка під виглядом переселенки збирала дані про ЗСУ

Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру

У Львові Служба безпеки України затримала ворожу інформаторку. Жінка збирала дані про ЗСУ під виглядом переселенки.

Про це повідомляє СБУ.

Деталі

Правопорушницею виявилася мешканка Миколаївської області. Вона є рідною сестрою ще одного зрадника України, якого нещодавно затримала СБУ.

Жінка була дистанційно залучена до співпраці у жовтні 2022 року.

Контррозвідники СБУ зафіксували, що зловмисниця збирала розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони у Львові. Для маскування своєї діяльності вона видавала себе за переселенку з прифронтових районів півдня України.

"За даними слідства, інформаторка часто відвідувала територію поблизу місць дислокації військових формувань та робила позначки на електронних картах. Згодом намагалась передати зібрані дані до рф через месенджер", — йдеться у повідомленні.

Контррозвідники Служби безпеки України спрацювали на випередження. Вони своєчасно викрили зловмисницю та задокументували злочинні дії. Жінку затримали на спробі передачі розвідінформації окупантам.

Під час обшуку у затриманої вилучено комп’ютерну техніку та сім мобільних телефонів. На одному з яких були докази вчинення злочинної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру. Суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, у Харківській та Донецькій областях контррозвідка Служби безпеки України знешкодила розгалужену агентурну мережу ФСБ. До складу групи входило восьмеро місцевих жителів. Вони готували ракетні удари по об’єктах Укрзалізниці та підбирали кадри в адміністрації окупантів.

Також ми писали, що кіберфахівці Служби безпеки викрили двох агентів ФСБ, які проводили розвідувально-підривну діяльність на Київщині та Запоріжжі. Серед них — інженер-конструктор заводу "Мотор Січ".

Додамо, Служба безпеки викрила двох інформаторів ФСБ під час контрдиверсійних заходів у Донецькій області. Вони збирали розвіддані про місця дислокації бойових позицій та укріпрайонів Сил оборони на Авдіївському напрямку.