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В Киевской области правоохранители разоблачили компании, которые работали в интересах рф

5 апреля 2023 16:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киевской области СБУ совместно с ДБР разоблачила 15 компаний, которые работали в интересах страны-агрессора. Работу предприятий контролировал заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович, подозреваемый в государственной измене и шпионаже.

Об этом сообщает СБУ.

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Подробности

По данным следствия, Сивкович курирует деятельность так называемого "политического офиса" в Москве, организованного по указанию российских спецслужб.

"Задачей этого "офиса" является проведение разведывательно-взрывной деятельности против Украины, в том числе координация работы агентурных сетей в прифронтовых районах нашего государства", — говорится в сообщении.

Для прикрытия своих противоправных действий и финансирования Сивкович использовал подконтрольные ему компании в столице Украины.

Эти предприятия осуществляют свою деятельность в сфере торговли, финансов и транспортных перевозок. К тому же, они предоставляют риэлторские услуги.

Свой доход от коммерческой деятельности компании фигуранты направляли на поддержку рф и ее приспешников.

В ходе обысков по адресам предприятий обнаружено оружие, документы и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности Сивковича.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

СБУ

СБУ

СБУ

СБУ

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований обнародовали новые доказательства сотрудничества Кулинича с рф. Расследование этого дела завершено.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины трех коллаборантов из Николаевской области. Они возглавляли оккупационные органы россиян во время временной оккупации Снигиревки.

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