СБУ оприлюднила нові докази співпраці Кулініча з рф

Нові докази співпраці Кулініча з рф

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань оприлюднили нові докази співпраці Кулініча з рф. Розслідування цієї справи завершене.

Про це інформує СБУ.

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Докази співпраці Кулініча з рф

Співробітники Служби безпеки України затримали Олега Кулініча у липні 2022 року в результаті спецоперації, проведеної спільно з Державним бюро розслідувань. Йому було оголошено підозру у державній зраді), створенні злочинної організації, самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану, заволодінні зброєю та її незаконному зберіганні.

СБУ та ДБР оприлюднили перехоплення розмов колишнього очільника Головного управління СБУ в АР Крим Олега Кулініча, затриманого Службою раніше, та його куратора – колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.



Повідомляють, що розмови входять до матеріалів кримінального провадження, яке завершило ДБР. Обвинувачений ознайомиться зі справою і вони будуть передані до суду.



"Ми зробили максимум, аби не просто затримати топового державного зрадника, але й зібрати потужну доказову базу, на основі якої суд зможе винести справедливий вирок. Це – чіткий сигнал усім, хто працює на ворога: СБУ обов’язково вас знайде та змусить відповідати за скоєне, де б ви не ховалися. Кожного крота витягнемо на світло. Служба безпеки провела безпрецедентну філігранну розробку і подальшу реалізацію, здійснила агентурно-технічне проникнення до лав ФСБ. Ми здобули всі файли, в яких Кулініч доповідав у Москву інформацію, в тому числі і секретну, щодо ситуації в нашій країні, в Службі, про намагання впливати на різноманітні процеси", — заявив генерал-майор Василь Малюк.



Встановлено, що Олег Кулініч співпрацював із ФСБ рф та отримав оперативний псевдонім "Котигорошко". Його діяльність керував так званий "політичний офіс" у Москві, який організували за завданням ФСБ рф ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович і колишній голова Адміністрації Президента України Андрій Клюєв.



Кулініч виконував вказівки кураторів для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, шпигунства, розстановки "своїх людей" у різні державні та правоохоронні органи, підбурювання громадян до державної зради.



"Самоочищення Служби надзвичайно важливе, особливо під час війни. Тож робимо для цього максимум. Ми знаходимо всі ганебні явища в самій Службі, локалізуємо їх. Це відчуває весь особовий склад, про це знає керівництво держави. І я сподіваюсь, народ України, це відчуває також", — підкреслив Голова СБУ.

Нагадаємо, що Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини трьох колаборантів з Миколаївської області. Вони очолювали окупаційні органи росіян під час тимчасової окупації Снігурівки.