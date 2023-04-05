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СБУ обнародовала новые доказательства сотрудничества Кулинича с рф

5 апреля 2023 13:07
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач
Новые доказательства сотрудничества Кулинича с рф
157c01f4-4aa2-43aa-31b0-04419965d800 - Анна-Карина Белоткач

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований обнародовали новые доказательства сотрудничества Кулинича с РФ. Расследование этого дела завершено.

Об этом информирует СБУ.

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Доказательства сотрудничества Кулинича с рф

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Олега Кулинича в июле 2022 года в результате спецоперации, проведенной совместно с Государственным бюро расследований. Ему было объявлено подозрение в государственной измене, создании преступной организации, самовольном уходе с места службы в условиях военного положения, завладении оружием и его незаконном хранении.

СБУ и ДБР обнародовали перехват разговоров бывшего главы Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича, задержанного Службой ранее, и его куратора – бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича.

Сообщается, что разговоры входят в материалы уголовного производства, которое завершило ДБР. Обвиняемый ознакомится с делом и они будут переданы в суд.

"Мы сделали максимум, чтобы не просто задержать топового государственного предателя, но и собрать мощную доказательную базу, на основе которой суд сможет вынести справедливый приговор. Это четкий сигнал всем работающим на врага: СБУ обязательно вас найдет и заставит отвечать за все содеянное. Служба безопасности провела беспрецедентную филигранную разработку и последующую реализацию, осуществила агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ. Мы получили все файлы, в которых Кулинич докладывал в Москву информацию, секретную, по поводу ситуации в нашей стране, в Службе, о попытках воздействовать на разнообразные процессы", — заявил генерал-майор Василий Малюк.

Установлено, что Олег Кулинич сотрудничал с ФСБ россии.  Его деятельностью руководил так называемый "политический офис" в Москве, организованный по заданию ФСБ рф экс-заместителем секретаря СНБО Владимир Сивкович и бывший глава Администрации Президента Украины Андрей Клюев.

Кулинич выполнял указания кураторов для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины, шпионажа, расстановки "своих людей" в разные государственные и правоохранительные органы, подстрекательство граждан к государственной измене.

"Самоочистка Службы чрезвычайно важна, особенно во время войны. Поэтому делаем для этого максимум. Мы находим все позорные явления в самой Службе, локализуем их. Это чувствует весь личный состав, об этом знает руководство государства. И я надеюсь, народ Украины, это чувствует также", — подчеркнул Глава СБУ.

Напомним, что Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины трех коллаборантов из Николаевской области. Они возглавляли оккупационные органы россиян во время временной оккупации Снегиревки.

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