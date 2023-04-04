В Україні судитимуть трьох колаборантів, які очолювали окупаційні органи рф у Снігурівці

Фігурантам загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини трьох колаборантів з Миколаївської області. Вони очолювали окупаційні органи росіян під час тимчасової окупації Снігурівки.

Про це повідомляє СБУ.

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Колаборанти добровільно погодилися зайняти "керівні посади" в незаконних органах влади на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.



"Організатором злочинної групи є колишній мешканець Миколаївщини, проросійський пропагандист Юрій Барабашов. Його "призначенню" особисто сприяв терорист Пушилін, на якого колаборант тривалий час працював у тимчасово окупованому Донецьку", — йдеться у повідомленні.

Барабашов виконував завдання рф щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні. Колаборант займався організацією псевдореферендуму щодо "приєднання" захопленої частини Миколаївської області до росії.

Для виконання вказівок від окупантів фігурант залучив двох своїх спільників — колишніх голову Снігурівської міськради Олександра Ларченка та депутатку Баштанської районної ради Тетяну Мезіну.

Під керівництвом Барабашова вони організовували подворові обходи місцевих жителів та змушували їх "проголосувати" на користь рф. У разі відмови — погрожували.

"До таких "рейдів" учасники окупаційних "виборчкомів" залучали озброєних загарбників. Під час звільнення Миколаївщини всі троє колаборантів утекли на тимчасово захоплену частину півдня України", — йдеться у повідомленні.

Слідчі СБУ повідомили колаборантам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

Ч. 6 ст. 111-1 та ч. 3 ст. 28 (колабораційна діяльність, вчинена організованою групою);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Наразі слідчі СБУ скерували до суду обвинувальні матеріали щодо цих фігурантів. Їм загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області СБУ виявила і затримала агента російської спецслужби ГРУ. Зрадник збирав інформацію про активність української авіації у регіоні.