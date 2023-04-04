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В Украине будут судить трех коллаборантов, которые возглавляли оккупационные органы рф в Снигиревке

4 апреля 2023 16:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Фигурантам грозит от 10 до 12 лет лишения свободы
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины трех коллаборантов из Николаевской области. Они возглавляли оккупационные органы россиян во время временной оккупации Снигиревки.

Об этом сообщает СБУ.

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Подробности

Коллаборанты добровольно согласились занять "руководящие должности" в незаконных органах власти в начале полномасштабного вторжения россии в Украину.

"Организатором преступной группы является бывший житель Николаевской области, пророссийский пропагандист Юрий Барабашов. Его "назначению" лично способствовал террорист Пушилин, на которого коллаборант долгое время работал во временно оккупированном Донецке", — говорится в сообщении.

Барабашов выполнял задачи рф по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе. Коллаборант занимался организацией псевдореферендума по "присоединению" захваченной части Николаевской области к россии.

Для выполнения указаний от оккупантов фигурант привлек двух своих подельников — бывших председателя Снигиревского горсовета Александра Ларченко и депутата Баштанского районного совета Татьяну Мезину.

Под руководством Барабашова они организовывали подворовые обходы местных жителей и заставляли их "проголосовать" в пользу рф. В случае отказа — угрожали.

"К таким "рейдам" участники оккупационных "избиркомов" привлекали вооруженных захватчиков. Во время освобождения Николаевской области все трое коллаборантов сбежали на временно захваченную часть юга Украины", — говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили коллаборантам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • Ч. 6 ст. 111-1 и ч. 3 ст. 28 (коллаборационная деятельность, совершенная организованной группой);
  • ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Следователи СБУ направили в суд обвинительные материалы в отношении этих фигурантов. Им грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.

СБУ

Напомним, в Днепропетровской области СБУ обнаружила и задержала агента российской спецслужбы ГРУ. Предатель собирал информацию об активности украинской авиации в регионе.

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