В Украине будут судить трех коллаборантов, которые возглавляли оккупационные органы рф в Снигиревке

Фигурантам грозит от 10 до 12 лет лишения свободы

Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства вины трех коллаборантов из Николаевской области. Они возглавляли оккупационные органы россиян во время временной оккупации Снигиревки.

Об этом сообщает СБУ.

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Коллаборанты добровольно согласились занять "руководящие должности" в незаконных органах власти в начале полномасштабного вторжения россии в Украину.



"Организатором преступной группы является бывший житель Николаевской области, пророссийский пропагандист Юрий Барабашов. Его "назначению" лично способствовал террорист Пушилин, на которого коллаборант долгое время работал во временно оккупированном Донецке", — говорится в сообщении.

Барабашов выполнял задачи рф по распространению кремлевского режима и подавлению движения сопротивления в регионе. Коллаборант занимался организацией псевдореферендума по "присоединению" захваченной части Николаевской области к россии.

Для выполнения указаний от оккупантов фигурант привлек двух своих подельников — бывших председателя Снигиревского горсовета Александра Ларченко и депутата Баштанского районного совета Татьяну Мезину.

Под руководством Барабашова они организовывали подворовые обходы местных жителей и заставляли их "проголосовать" в пользу рф. В случае отказа — угрожали.

"К таким "рейдам" участники оккупационных "избиркомов" привлекали вооруженных захватчиков. Во время освобождения Николаевской области все трое коллаборантов сбежали на временно захваченную часть юга Украины", — говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили коллаборантам о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

Ч. 6 ст. 111-1 и ч. 3 ст. 28 (коллаборационная деятельность, совершенная организованной группой);

ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).

Следователи СБУ направили в суд обвинительные материалы в отношении этих фигурантов. Им грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепропетровской области СБУ обнаружила и задержала агента российской спецслужбы ГРУ. Предатель собирал информацию об активности украинской авиации в регионе.