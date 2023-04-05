У Київській області правоохоронці викрили компанії, які працювали в інтересах рф

СБУ

У Київській області СБУ спільно з ДБР викрила 15 компаній, які працювали в інтересах країни-агресора. Роботу підприємств контролював заступник секретаря РНБО Володимир Сівкович, якого підозрюють у державній зраді та шпигунстві.

Про це повідомляє СБУ.

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За даними слідства, Сівкович курує діяльність так званого "політичного офісу" у Москві, який було організовано за вказівкою російських спецслужб.

"Завданням цього "офісу" є проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, у тому числі координація роботи агентурних мереж у прифронтових районах нашої держави", — йдеться у повідомленні.

Для прикриття своїх протиправних дій та їх фінансування Сівкович використовував підконтрольні йому компанії у столиці України.

Ці підприємства здійснюють свою діяльність у сферах торгівлі, фінансів та транспортних перевезень. До того ж вони надають рієлторські послуги.

Свій дохід від комерційної діяльності компанії фігуранти спрямовували на підтримку рф та її поплічників.

Під час обшуків за адресами підприємств виявлено зброю, документи та інші матеріали із доказами протиправної діяльності Сівковича.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань оприлюднили нові докази співпраці Кулініча з рф. Розслідування цієї справи завершене.

Також ми писали, що Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини трьох колаборантів з Миколаївської області. Вони очолювали окупаційні органи росіян під час тимчасової окупації Снігурівки.