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На Закарпатті СБУ затримала агента-антисеміта рф, який погрожував голові єврейської громади

3 квітня 2023 16:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
СБУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Служба безпеки України запобігла спробам спецслужб рф дестабілізувати внутрішньополітичну обстановку на заході країни. На Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який за вказівкою противника штучно розпалював антисемітські настрої в регіоні.

Про це повідомляє СБУ.

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Деталі

"У грудні минулого року він приховано наніс на фасадах будівель у центрі Ужгорода написи із закликами до вбивства євреїв. Крім того, зловмисник надіслав лідеру єврейської громади "авторську" псевдонаукову працю, в якій "обґрунтовує" свою ненависть до цієї національності", — йдеться у повідомленні.

СБУ

Слідство встановило, що до 2014-го правопорушник тимчасово проживав на території Північної Осетії рф. Співробітники СБУ вивчають зв’язки чоловіка зі спецслужбами росії.

Під час обшуку у помешканні зловмисника виявлено комп’ютерну техніку із доказами злочину та прокремлівську літературу, де російські автори вихваляють спецслужби рф.

До того ж було вилучено заплямований фарбою одяг, в якому зловмисник перебував під час нанесення антисемітських написів на будівлях.

Агенту рф повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті). Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

СБУ

СБУ

СБУ

СБУ

Нагадаємо, СБУ у Краматорську затримала та відправила за ґрати чергову колаборантку. Жінка повідомляла росіянам місця розташувань гуртожитків та лікарень, по них окупанти планували завдати ракетних ударів.

Також ми писали, що Служба безпеки викрила ще одного агента ФСБ у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донеччини. Чоловік збирав дані про розміщення складів з боєприпасами Сил оборони під Авдіївкою. 

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