СБУ викрила чиновників, які грабували українські компанії на окупованих територіях

СБУ

СБУ викрила чиновників, які грабували українські компанії на тимчасово окупованих територіях. Зловмисникам вдалося заробити понад 150 млн грн.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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"Кіберфахівці СБУ припинили розкрадання активів українських компаній, які опинилися на тимчасово окупованих територіях нашої держави. До оборудки причетні посадовці Державної податкової служби. Через злочинні дії чиновників українські підприємці втратили понад 150 млн у гривневому еквіваленті", — йдеться у повідомленні.

СБУ встановила, що схема полягала у махінаціях із ПДВ. Зловмисники привласнювали "податковий ліміт", який належав українським компаніям, що опинилися під тимчасовою окупацією рф. Це дозволяло їм сплачувати менше власного ПДВ та заробляти на цьому.

Встановлено, що до незаконної діяльності причетний керівник управління з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області та два його підлеглі колеги.

Для реалізації схеми правопорушники несанкціоновано втручалися у податкові бази даних. Вони підробляли цифрові підписи керівників компаній.

"Це дозволило ділкам в електронних кабінетах платників податків тимчасово непрацюючих підприємств реєструвати фіктивні господарські операції з афілійованими комерційними структурами. Оборудки проводилися без відома керівників підприємств з непідконтрольних територій і мали на меті викрадення їхніх активів шляхом безпідставного перенесення на них зобов’язань зі сплати ПДВ", — додали в СБУ.

Наразі трьом чиновникам і двом їхнім спільникам повідомили про підозру за двома статтями КК України:

Ч. 5 ст. 185 (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одного пропагандиста, що поширював проросійський контент у соцмережі. Шанувальником країни-агресора виявився пенсіонер зі Львова, уродженець рф та колишній радянський військовий.

Також ми писали, що посадовці Держпродспоживслужби в Одеській області організували незаконні оборудки із "зерновою угодою". Зловмисників затримали під час отримання хабаря.