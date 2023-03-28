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У Львові викрили пенсіонера, який підтримував путіна та російську армію

28 березня 2023 11:33
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
У Львові викрили пенсіонера, який підтримував путіна та російську армію
Шанувальником країни-агресора виявився пенсіонер зі Львова, уродженець рф та колишній радянський військовий
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Служба безпеки викрила ще одного пропагандиста, що поширював проросійський контент у соцмережі. Шанувальником країни-агресора виявився пенсіонер зі Львова, уродженець рф та колишній радянський військовий.

Про це повідомили в управлінні СБУ у Львівській області.

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Агітатор публікував дописи на підтримку путіна, війська загарбників та росії загалом. Щодо України чоловік дотримувався протилежних поглядів, виставляючи українців злочинцями та вандалами, нацистами, фашистами тощо. Із-поміж злочинів, які агітатор приписував українцям, частина була вигаданою, а інша частина стосувалася тих злочинів, які вчиняла саме російська армія. Крім того, він публікував дописи, що принижують честь та гідність інших націй, провокують національну та етнічну ворожнечу. 

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта СБУ вилучила ноутбук та мобільний телефон, які він використовував для поширення проросійської пропаганди. Агітатору повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України  — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників.
  • ч. 1 ст. 161  —  порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

За такі дії законом передбачено позбавлення волі на термін від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові СБУ затримала жінку, яка під виглядом переселенки збирала дані про ЗСУ. 

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