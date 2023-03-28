Во Львове разоблачили пенсионера, поддерживавшего путина и российскую армию

Поклонником страны-агрессора оказался пенсионер из Львова, уроженец России и бывший советский военный

Служба безопасности разоблачила еще одного пропагандиста, распространявшего пророссийский контент в соцсети. Поклонником страны-агрессора оказался пенсионер из Львова, уроженец России и бывший советский военный.

Об этом сообщили в управлении СБУ во Львовской области.

Агитатор публиковал сообщения в поддержку путина, войска захватчиков и России в целом. По Украине мужчина придерживался противоположных взглядов, выставляя украинцев преступниками и вандалами, нацистами, фашистами и т.д. Из преступлений, которые агитатор приписывал украинцам, часть была придумана, а другая часть касалась тех преступлений, которые совершала именно российская армия. Кроме того, он публиковал сообщения, унижающие честь и достоинство других наций, провоцируют национальную и этническую рознь.

Во время обыска по месту жительства фигуранта СБУ изъяла ноутбук и мобильный телефон, используемый для распространения пророссийской пропаганды. Агитатору сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины — оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников.

ч. 1 ст. 161 — нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам.

За такие действия законом предусмотрено лишение свободы сроком от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, мы ранее писали, что во Львове СБУ задержала женщину , которая под видом переселенки собирала данные об ВСУ.