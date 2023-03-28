СБУ разоблачила чиновников, которые грабили украинские компании на оккупированных территориях
СБУ разоблачила чиновников, которые грабили украинские компании на временно оккупированных территориях. Злоумышленникам удалось заработать более 150 млн грн.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
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"Киберспециалисты СБУ прекратили разворовывание активов украинских компаний, которые оказались на временно оккупированных территориях нашего государства. К сделке причастны должностные лица Государственной налоговой службы. Из-за преступных действий чиновников украинские предприниматели потеряли более 150 млн в гривневом эквиваленте", — говорится в сообщении.
СБУ установила, что схема заключалась в махинациях по НДС. Злоумышленники присваивали "налоговый лимит", принадлежавший украинским компаниям, которые оказались под временной оккупацией рф. Это позволяло им платить меньше собственного НДС и зарабатывать на этом.
Установлено, что к незаконной деятельности причастен руководитель управления по предотвращению и выявлению коррупции Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и два его подчиненных коллеги.
Для реализации схемы правонарушители несанкционированно вмешивались в налоговые базы данных. Они подделывали цифровые подписи управляющих компаний.
"Это позволило дельцам в электронных кабинетах налогоплательщиков временно неработающих предприятий регистрировать фиктивные хозяйственные операции с аффилированными коммерческими структурами. Сделки проводились без ведома руководителей предприятий с неподконтрольных территорий и преследовали цель похищения их активов путем безосновательного переноса на них обязательств", — добавили в СБУ.
Трем чиновникам и двум их сообщникам сообщили о подозрении по двум статьям УК Украины:
- Ч. 5 ст. 185 (кража, совершенная в особо крупных размерах);
- ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).
В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех виновных лиц.
Напомним, Служба безопасности разоблачила еще одного пропагандиста, который распространял пророссийский контент в соцсети. Поклонником страны-агрессора оказался пенсионер из Львова, уроженец рф и бывший советский военный.
Также мы писали, что должностные лица Госпродпотребслужбы в Одесской области организовали незаконные сделки с "зерновым соглашением". Злоумышленников задержали во время получения взятки.